UFC опубликовал видео с разговорами Нурмагомедова во время поединков

На странице Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Instagram опубликовано видео с разговорами чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова во время его поединков.

На ролике три момента. В первом Нурмагомедов отпускает колкости в адрес американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205 в ноябре 2016 года. Бой завершился победой Хабиба болевым приёмом. Второй эпизод — это попытка Нурмагомедова поговорить с сидящим в зале президентом UFC Даной Уайтом во время турнира UFC 219 после победы над бразильцем Эдсоном Барбозой решением судей. Третий фрагмент ролика записан во время поединка россиянина с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229. Тогда Нурмагомедов одержал победу болевым приёмом и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Россиянин должен был выступить на турнире UFC 249 18 апреля, встретившись с американцем Тони Фергюсоном, однако мероприятие было отменено из-за коронавируса.

Ранее Волков рассказал, каким Нурмагомедов является в обычной жизни.