Волков рассказал, каким Нурмагомедов является в обычной жизни

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Российский боец смешанного стиля Александр Волков рассказал, каким чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов является в обычной жизни.
Волков рассказал, каким Нурмагомедов является в обычной жизни
  • Reuters

«В жизни он ещё проще, чем на камерах. Мы с Хабибом вместе летели после поединка, когда он дрался с Макгрегором, сидели недалеко друг от друга. Люди его узнавали, приходили из эконом-класса к нам в бизнес-класс за фотографией. Он никому не отказывал — со всеми фотографировался и немного общался», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале COMMANDOS.

Он также рассказал, как Нурмагомедов разговаривал в самолёте с пожилой женщиной, которая не знала, кем он является.

«Было видно, что эти разговоры его не напрягают. В жизни Нурмагомедов культурный и простой парень, вежливый со взрослыми. В общении с оппонентами он бывает агрессивным, но это нормально», — добавил Волков.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Тони Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их поединок сорвался уже в шестой раз.

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее легендарный канадский боец смешанного стиля Жорж Сен-Пьер признался, что хотел бы встретиться в поединке с Нурмагомедовым.

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