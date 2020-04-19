Нурмагомедов считает себя самым доминирующим чемпионом в истории UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вспомнил о своей травме в 2016 году, а также о своём триумфальном возвращении.

«Ровно четыре года назад, выиграв шесть боёв подряд, я был очень близок к поясу. Но потом я получил очень серьёзную травму колена, и боец, которого я раскидываю на этом видео, стал чемпионом», — написал Нурмагомедов в своём Instagram, опубликовав видео.

Он напомнил, что после первой попытки вернуться к боям он ещё раз травмировал колено, а потом сломал рёбра, из-за чего смог полноценно вернуться только через два года.

«Но то, что было после возвращения, уже история, история, которая запомнится как самые доминирующие четыре года в истории UFC. С этими фактами никто не поспорит, кому-то это нравится, а кому-то нет, но, что интересно, мы продолжим идти дальше», — подчеркнул Нурмагомедов.

На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. Он завоевал чемпионство UFC в лёгком весе в апреле 2018 года.

Ранее Костя Цзю признался, что ему неприятно слышать критику в адрес Нурмагомедова от российских болельщиков.