Цзю признался, что ему неприятно слышать критику в адрес Нурмагомедова от российских болельщиков

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю признался, что ему неприятно слышать критику в адрес чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова со стороны российских болельщиков после отмены поединка с американцем Тони Фергюсоном.

«Мне было неприятно слышать такие слова от наших болельщиков. У нас не умеют болеть на 100%. Интересно, что сейчас говорят эти люди, когда обстоятельства изменились и бой отменили. И извинения тут не подойдут. Хабиб очень сильный спортсмен, он убрал всю политику в сторону», — цитирует Цзю Sport24.

Он также надеется, что бой Нурмагомедова и Фергюсона всё же состоится.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Тони Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их поединок сорвался уже в шестой раз.

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. При этом 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее Нурмагомедов призвал уделять внимание родителям во время пандемии.