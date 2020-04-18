Нурмагомедов призвал уделять внимание родителям во время пандемии

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов призвал уделять внимание родителям во время пандемии коронавируса.
Нурмагомедов призвал уделять внимание родителям во время пандемии
  • РИА Новости

«В это нелёгкое для всех нас время уделяйте внимание не только семье своей, но и родителям, ведь родители — это ключи от рая. Цените родителей, ведь те, у кого их уже нет, жалеют и отдали бы всё, что у них есть, лишь бы посидеть с ними пять минут за чашкой чая», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Тони Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их поединок сорвался уже в шестой раз.

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. При этом 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее UFC опубликовал видео с разговорами Нурмагомедова во время поединков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить