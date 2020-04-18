Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов призвал уделять внимание родителям во время пандемии коронавируса.

«В это нелёгкое для всех нас время уделяйте внимание не только семье своей, но и родителям, ведь родители — это ключи от рая. Цените родителей, ведь те, у кого их уже нет, жалеют и отдали бы всё, что у них есть, лишь бы посидеть с ними пять минут за чашкой чая», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Тони Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их поединок сорвался уже в шестой раз.

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. При этом 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее UFC опубликовал видео с разговорами Нурмагомедова во время поединков.