Кремлёв считает, что Нурмагомедов и Макгрегор должны провести бой по правилам бокса

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение, что чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову и ирландскому бойцу Конору Макгрегору стоит провести поединок по правилам бокса.
Кремлёв считает, что Нурмагомедов и Макгрегор должны провести бой по правилам бокса
  • Reuters

«Он сейчас в своей стихии. Но чтобы Хабибу выступить в боксе, должна быть совершенно другая подготовка. С другой стороны, каждый может попробовать, почему бы и нет. Вот, например, идут споры с Макгрегором. Чтобы это раз и навсегда решить, нужно выйти на дуэль по правилам бокса. Можно без всяких обнимашек на кулаках выйти и поставить точку в этом споре. Это единственный вариант. Готовы помочь организовать бой Хабиба с Макгрегором по правилам бокса, можем и оплатить его», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором по правилам ММА состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина удушающим приёмом.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов считает себя самым доминирующим чемпионом в истории UFC.

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