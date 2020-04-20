Фергюсон: Нурмагомедову пора уходить

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Американский боец Тони Фергюсон высказал мнение об очередном срыве боя с чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Фергюсон: Нурмагомедову пора уходить
  • Reuters

«Дело не в UFC — я думаю, Хабиб понимает это сам. Я считаю, что ему пора уходить, что он, собственно, и сделал. Он сбежал на дрожащих ногах, но в мире много всего происходит, и я надеюсь, что сейчас Хабиб со своей семьёй и у них всё хорошо. Я надеюсь, что Хабиб и его семья в безопасности. Когда речь заходит о семье, я никогда не пытаюсь никого оскорбить. Хочется верить, что у него есть возможность тренироваться», — приводит слова Фергюсона ESPN.

Бой Фергюсона и Нурмагомедова должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. Россиянин снялся с турнира из-за того, что в связи с карантином не может вылететь из России. Таким образом, их бой сорвался уже в пятый раз.

Ранее Костя Цзю признался, что ему неприятно слышать критику в адрес Нурмагомедова от российских болельщиков.

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