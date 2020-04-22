«Олег переобулся и остался жить в Штатах»: за что Емельяненко ополчился на Тактарова

Олег Тактаров и Александр Емельяненко устроили перепалку в социальных сетях. Причиной конфликта стало недавнее заявление победителя турнира UFC 6, в котором он жёстко высказался, предположительно, о чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. В ответ Емельяненко оскорбил прославленного спортсмена и заявил, что тот после победы в чемпионате остался жить в США и не внёс никакого вклада в развитие ММА в России.

Олег Тактаров внезапно превратился в самого обсуждаемого представителя российских смешанных единоборств во время пандемии коронавируса. Известный актёр второй раз за последние несколько дней оказался на первых полосах СМИ благодаря своим высказываниям. На этот раз поклонники ММА стали свидетелями конфронтации между победителем турнира UFC 6 и бойцом лиги ACA Александром Емельяненко. При этом инициатором выступил именно ветеран PRIDE, опубликовавший видеообращение в социальной сети Instagram.

«Я рад приветствовать всех. Мне здесь прислали видео, на котором Тактаров нелестно отзывается о кавказском народе... Тактаров, ты — проститутка. Когда ты приезжал на Кавказ, то тебя встречали, кормили, потчевали, оказывали внимание. Ты же довольный отсюда уехал. А то, что у тебя какие-то разногласия с определёнными личностями, это не значит, что весь Кавказ плохой. У нас многие тебя не любят... После этого видео я с ними абсолютно согласен», — заявил Емельяненко.

Причиной столь жёсткой реакции со стороны спортсмена стали недавние заявления Тактарова в ходе прямого эфира в соцсети. Тогда речь вновь зашла о том, кого справедливо считать первым российским чемпионом UFC. В настоящее время многие уверены, что это звание принадлежит действующему обладателю титула в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, но триумфатор турнира UFC 6 не согласился с этим.

«Могу пересказать вам историю промоушена. Итак, первый чемпион — Ройс Грейси. Потом он ещё раз победил. Третий чемпионат выиграл Стив Дженнум, потому что все травмировались. Четвёртый — Грейси задушил ногами Северна. Пятый взял Северн. Три чемпиона. А шестой — я. Где там вы видите кого-то другого? Это 1995 год, история. Как её переписать или переделать? Я бы сделал это, если бы мог», — заявил Тактаров.

Примечательно, что после завоевания Нурмагомедовым титула в схватке с Элом Яквинтой в его окружении стали со всей уверенностью заявлять, что именно Хабиб является первым российским чемпионом UFC. Именно тогда впервые разгорелся конфликт между его семьёй и Тактаровым, выражавшим несогласие с подобным мнением. Поэтому когда Олег употребил словосочетание «ваххабит из Цумадинского района», многие подумали о действующем обладателе пояса Абсолютного бойцовского чемпионата.

«Если один ваххабит из Цумадинского района это сказал, почему все дураки должны это повторять? Он сам-то уже это не говорит, а вы всё продолжаете», — добавил Тактаров.

Подобные резонансные заявления привели к тому, что Олег стал мишенью кавказских поклонников ММА и персональных фанатов Хабиба, оказавшихся крайне недовольными его словами. Однако Тактаров поспешил заверить, что имел в виду не Нурмагомедова.

«Когда я сказал про ваххабита из Цумадинского района — а я знаю, сколько там находится людей в данный момент, когда конкретный человек, про которого я говорил, официально перестал быть ваххабитом. Я знаю всё, у меня друзья в специальных органах есть. Я никого не обзываю. Моя проблема в том, что я говорю только правду... Взяли, парня ваххабитом обозвали. Я сначала не понял, что мне пишут, а потом осознал, что его решили подставить», — цитирует Тактарова «Спорт-Экспресс».

После этого могло показаться, что инцидент был исчерпан, но в дело внезапно вмешался Емельяненко-младший. Видеообращение представителя клуба «Ахмат» вызвало огромный резонанс в российском ММА-сообществе и спровоцировало новый скандал. Примечательно, что лайк под записью оставил даже Нурмагомедов, по словам Тактарова, якобы не имевший с ним проблем и регулярно отвечавший ему в социальных сетях.

Реакция Русского медведя не заставила себя долго ждать. Он опубликовал фрагмент из серии фильмов про Джона Рэмбо и оставил очередной жёсткий комментарий. Несмотря на то что Тактаров вновь не указал имя адресата послания, многие логично предположили, что он имел в виду Емельяненко.

«Сегодня умер один бывший боец. Умер в моих глазах. Возможно, его очень попросили это записать... Возможно. Но теперь уже всё равно», — говорится в сообщении Тактарова.

Также по теме «Александр переживает не лучшие годы своей карьеры»: Бичуев о COVID-19, форме Емельяненко и его спарринге с Кадыровым В свои лучшие годы Александр Емельяненко входил в число элитных бойцов ММА и мог бы претендовать на титул в UFC. Такое мнение в...

Примечательно, что некоторое время назад Фёдор Емельяненко в подобном ключе высказался об Александре. Описывая свои отношения с ним, экс-чемпион PRIDE рассказал притчу о двух братьях, младший из которых получил в наследство имение, но растратил его и пропал, но впоследствии всё же вернулся. При этом отец при встрече сказал, что надо радоваться, ведь тот «умер, но потом ожил».

«Вот для меня на сегодняшний день Александр мёртв. Но я молюсь, чтобы он ожил и нашёлся», — сказал Емельяненко-старший.

Но если тогда Александр лишь предложил Фёдору «поставить за него свечку», то на этот раз выступил гораздо жёстче. 38-летний спортсмен выразил мнение, что достижения Тактарова ничего не значат, а его успех на UFC 6 никаким образом не повлиял на развитие ММА в России.

«Он занимался, но абсолютно никакого вклада не внёс. После того как выиграл, он переобулся и остался жить в Штатах. Это сейчас он приехал и рассказывает... что он сделал. Но он забыл про Россию и с удовольствием жил в США. И после того как Тактаров выиграл этот чемпионат, число занимающихся не увеличилось, секции не открылись. Абсолютно никакого сдвига в российском ММА он не сделал», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Также Емельяненко выразил мнение, что Тактарову стоит предельно сократить общение с фанатами в социальных сетях, а лучше и вовсе удалить свою страницу в Instagram. При этом он заверил, что не рассматривает возможность встретиться с Олегом в клетке.

«Ну куда ему сейчас драться, его время прошло. Пусть сидит на пенсии, на завалинке сидит и с дедами семечки щёлкает. Доживает свой век... Когда он выступал, все бойцы были такие — однобокие. Почему ему и посчастливилось выиграть чемпионат. Если выходил боксёр — он умел только боксировать. Если борец — только бороться. Сейчас спортсмены стали универсальными. И Тактарову в смешанных единоборствах сегодня ловить абсолютно нечего», — заключил Емельяненко-младший.

В декабре 2019-го чемпион турнира UFC размышлял о возможном поединке с именитым оппонентом. 52-летний Тактаров сказал, что рассматривает возможность сразиться с Емельяненко, несмотря на солидную разницу в возрасте. Но только в том случае, если ему выделят достаточно времени на подготовку.

«Сумма должна быть достаточная по сравнению с тем, что я за это же самое время зарабатываю. Я же снимаюсь в кино, провожу семинары, совершаю поездки по городам. Если игра стоит свеч, то мне это интересно», — цитировала Тактарова «Подмосковье сегодня».

Таким образом, у Емельяненко появился ещё один потенциальный соперник. За последние несколько недель он успел поругаться с Александром Шлеменко и Дмитрием Смоляковым, каждый из которых был готов подраться с визави. При этом у него до сих пор запланирован поединок с Магомедом Исмаиловым, который должен пройти в рамках турнира ACA 107.