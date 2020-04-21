Александр Емельяненко ответил на слова Тактарова о Кавказе

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на слова победителя турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олега Тактарова, который позволил себе резкие высказывания о Кавказе.
Александр Емельяненко ответил на слова Тактарова о Кавказе
  • © alexemelyanenko
  • Instagram

«Мне прислали видео, где Тактаров нелестно высказывался о кавказском народе. Что могу сказать? Тактаров, ты проститутка! Ты когда приезжал на Кавказ, тебя встречали, кормили, потчевали, оказывали внимание. Ты же довольный отсюда уезжал! А то, что у тебя какие-то разногласия с определёнными личностями, не означает, что весь Кавказ плохой. У нас многие тебя не любят. Теперь, после этого видео, я с ними согласен абсолютно», — сказал Емельяненко в видеообращении в Instagram.

У Олега Тактарова конфликт с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, на фоне которого бывший боец нередко высказывается обо всех кавказцах.

Ранее Тактаров выразил мнение, что пользователи соцсетей делают Нурмагомедова слабым.

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