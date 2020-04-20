Тактаров считает, что пользователи соцсетей делают Нурмагомедова слабым

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Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров высказался об оскорблениях чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в социальных сетях.
Тактаров считает, что пользователи соцсетей делают Нурмагомедова слабым
  • © Francois Nel
  • Gettyimages.ru

«Я люблю заступаться за слабых. В данном случае вы окружили нашего чемпиона и делаете его слабым. Он один, вас — много, значит, я буду рядом с ним. Я только за правду. Хабиб — молодец, пусть тренируется, вы чего с его мозгами играете?» — сказал Тактаров в эфире в своём Instagram.

На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. Он завоевал чемпионство UFC в лёгком весе в апреле 2018 года и провёл с тех пор две защиты титула.

Ранее Тактаров вступился за Нурмагомедова после оскорблений фанатов.

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