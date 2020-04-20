Тактаров вступился за Нурмагомедова после оскорблений фанатов

Короткая ссылка
Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров вступился за чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, которого в соцсетях стали называть «ваххабитом» после слов самого же Тактарова.
Тактаров вступился за Нурмагомедова после оскорблений фанатов
  • РИА Новости

«У меня есть ученик, который в своё время послушал пять моих советов, стал чемпионом и является им до сих пор. Он, по крайней мере, прилежный ученик, смотрит все мои эфиры, я им горжусь, я повлиял немного на его карьеру. Он прославил свою республику и страну», — сказал Тактаров в эфире в своём Instagram.

Он также признался, что ему неприятно, что после этого высказывания на Нурмагомедова посыпалось столько негативных комментариях. Кроме того, Тактаров призвал оставить «своего ученика» в покое.

«Хабиб же не сказал, что я не чемпион, просто сказал, что меня не видит. Шутка своя у нас, мы переписываемся, у нас идёт нормальное общение, как мы были друзьями, так и остались, но я знаю какие-то факты. Впрямую не сказал, но ничего плохого не говорил, я сказал всё точно», — добавил Тактаров.

Ранее Тони Фергюсон заявил, что Нурмагомедову пора уходить.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить