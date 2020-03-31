«Александр переживает не лучшие годы своей карьеры»: Бичуев о COVID-19, форме Емельяненко и его спарринге с Кадыровым

В свои лучшие годы Александр Емельяненко входил в число элитных бойцов ММА и мог бы претендовать на титул в UFC. Такое мнение в интервью RT выразил тренер клуба «Ахмат» Мурад Бичуев. Специалист рассказал, почему ветеран смешанных единоборств считает Грозный лучшим местом для тренировок, ответил, может ли тот 1000 раз выжать штангу и выразил уверенность, что глава Чечни Рамзан Кадыров оказал бы Емельяненко гораздо более серьёзное сопротивление в ринге, чем Михаил Кокляев. Кроме того, Бичуев назвал сильные стороны Магомеда Исмаилова и выразил своё отношение к угрозе распространения коронавируса.

— Руководство ACA объявило о переносе поединка между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Насколько это удивило вас?

— Мы были готовы к этому. Все понимают, какая сейчас ситуация — во многих странах отказались от проведения массовых мероприятий. Поэтому осознавали, что рано или поздно это дойдёт и до нас. Необходимо понимать, что это зависит не от руководства ACA, а от властей страны. Нам же остаётся лишь ждать.

— Как сам Александр отреагировал на эту новость?

— Это никого не обрадовало. Помимо Емельяненко в клубе «Ахмат» тренируются ряд бойцов, которые должны были выступить на ACA 107. Каждый из них уже завершил основную часть подготовки, оставалось лишь планомерное подведение организма к схватке.

— В связи с этим тренировочный лагерь приостанавливается, или вы продолжите тренироваться с Александром?

— Емельяненко получит короткую передышку, после чего вернётся в зал. При этом мы существенно сбавим нагрузки, так как невозможно держать спортсмена на пике на протяжении такого времени. Можно сказать, что Александр будет заниматься поддержанием формы.

— Как вы сами реагируете на ситуацию с пандемией коронавируса?

— Я предпочитаю анализировать статистические данные, по которым можно отследить число заражённых и погибших из-за какой-либо инфекции. На их основании можно сделать вывод, что в мире существуют гораздо более страшные болезни, от которых умирает значительно больше людей. Сюда можно отнести туберкулёз, гепатит, ВИЧ, тот же грипп.

— Тем не менее, пандемия коронавируса вызвала настоящую панику…

— Действительно, картина очень неблагоприятная. Такое ощущение, что мир замер.

— На ваш взгляд, реакция людей обоснована?

— Считаю, что не стоило разводить такую панику. Посмотрите, как активно люди стали запасаться товарами. Но сколько вы сможете продержаться на них? Неделю? Две? Это ничего не даст.

— Вы даёте какие-либо советы бойцам клуба «Ахмат», чтобы они избежали заражения?

— В первую очередь, соблюдать правила личной гигиены. Например, мы моемся минимум пять раз в день. Также стоит чаще оставаться дома. В настоящее время людям необходимо делать всё возможное, чтобы обезопасить не только себя, но и своих близких.

— В США из-за коронавируса временно закрыли лагерь AKA (American Kickboxing Academy) в Сан-Хосе, в котором Хабиб Нурмагомедов готовился к бою с Тони Фергюсоном. Клуб «Ахмат» не собирается приостанавливать работу?

— Мы распустили две смены, ограничили количество посетителей, вследствие чего в зале не будет собираться толпа народа. Сейчас одновременно тренируются максимум 5—10 человек, причём делают они это на довольно большом расстоянии. Бойцы занимаются поддержанием себя в тонусе. В целом же функционирование зала практически приостановлено.

— Сам Емельяненко не говорил, что боится заразиться?

— Нет.

— Во время приостановки лагеря Емельяненко будет волен поехать домой или руководство клуба будет настаивать на том, чтобы он остался в Чечне?

— Изначально он планировал улететь в Москву, но потом передумал и решил остаться в Грозном. По его словам, это лучшее и безопасное место для того, чтобы переждать эпидемию коронавируса.

— В какой форме сейчас находится Емельяненко?

— Александр обладает способностью в кратчайшие сроки приводить свой организм в надлежащее состояние. Независимо от того, как бы он себя ни запускал, он очень быстро набирает форму. У Емельяненко огромный опыт, он отлично чувствует себя, что позволяет ему избегать перетренированности.

— Около двух месяцев назад Емельяненко был задержан в Анапе, а после пресс-конференции в Москве сразу отправился заниматься к вам. В какой форме он находился тогда?

— В не самой благоприятной, но не могу сказать, что он представлял из себя развалину. Во многом из-за того, что недавно он провёл схватку с Михаилом Кокляевым. Поэтому нам не пришлось тратить месяцы на то, чтобы собрать его.

— Все знают, что в свободное время Емельяненко периодически употребляет алкоголь. Как сильно это влияет на его физическое состояние?

— Не думаю, что у него настолько сильное пристрастие к алкоголю, как все считают. Когда он тренировался в «Ахмате», он не выражал желания выпить. Думаю, его портит окружение. Когда пьяные люди ходят вокруг, знакомые предлагают 50 грамм — всё начинается с этого. Но здесь такого нет. Рядом с ним ребята, которые занимаются спортом, ведут правильный образ жизни.

— Он не говорил, почему решил вернуться в «Ахмат»?

— Ещё несколько лет назад Емельяненко отмечал, что в клубе созданы все условия для тренировок, а также имеются спарринг-партнёры не только любого роста и веса, но и стиля. Кроме того, у нас не бывает такого, что тренер отсутствует на месте. Александр сам сказал, что в плане занятий для него нет лучшего места. Насильно его сюда никто не тащил.

— Что ещё ему так нравится в Грозном?

— Его здесь ничто не отвлекает от рабочего процесса. При этом у него здесь есть много друзей, с которыми он может пойти попить чай в ресторане или расслабиться в сауне в выходной день.

— Как меняется рацион Емельяненко, чтобы в кратчайшие сроки прийти в форму?

— Ему практически не надо скидывать вес. Безусловно, в перерывах между битвами он немного набирает, но всё это уходит в процессе подготовки. В среднем он теряет около шести килограмм, просто приходя в форму. Да, ему приходится отказаться от жареной пищи и сладостей, добавить больше белка. Но в целом он продолжает питаться в довольно комфортном режиме.

— На протяжении всей карьеры Емельяненко называли одним из самых одарённых российских бойцов. Вы могли бы сказать, что это самый талантливый спортсмен, с которым вам приходилось работать?

— Сейчас в России очень много талантливых ребят, а Емельяненко точно является одним из них.

— Могли бы назвать кого-то более-менее равного по уровню таланта с Емельяненко?

— В клубе «Ахмат» достаточно перспективных спортсменов, но я бы отметил Магомеда Бибулатова. Но необходимо понимать, что ММА очень активно развивается. В своё время Емельяненко точно входил в число сильнейших бойцов мира.

— Чемпион ACA Мухумат Вахаев сказал, что Емельяненко крайне вынослив и может целый час прыгать через скакалку или работать с гантелями. Это так?

— Да, это правда. Для Александра не проблема целый час работать на мешке или взять гриф и сделать 1000 повторений в жиме лёжа. Это невероятно тяжёлая работа. Мне самому не хватило бы терпения тренироваться в таком режиме.

— Сам Александр признавался, что любит на сборах спарринговать с полной выкладкой и без защиты. Это правда?

— Я всегда рекомендую своим подопечным брать не только высококачественные перчатки, но и не забывать про шлемы. Если человек ежедневно получает по голове, то со временем это может начать сказываться. Также в ходе подготовки к схватке в течение недели мы устраиваем пару жёстких спаррингов. Некоторые атлеты предпочитают проводить их без защиты.

— В 2017 году Емельяненко оказался в нокдауне во время спарринга с полусредневесом Арби Мадаевым. Вы тогда присутствовали в зале?

— Да, это рабочий момент. На месте Емельяненко мог оказаться и сам Мадаев.

— Часто спарринги оказываются настолько упорными, что один из спортсменов оказывается на полу?

— Нет. На моей памяти за последние шесть лет было всего два случая.

— В ММА очень часто говорят о таком факторе как «пробитость» спортсмена, когда многочисленные нокдауны и пропущенные удары суммируются, в результате чего тот становится более восприимчивой к попаданиям. В этом плане Емельяненко не боится стать похожим на того же Андрея Орловского?

— Любой пропущенный удар не идёт тебе на пользу. Лично советую ребятам посещать невропатолога, психолога, проводить профилактику, прокапываться. Каждый должен следить за собой. Те, кто тренировались в боксёрских залах отлично поймут меня. В период подготовки к боям там проходят настоящие рубки.

— Емельяненко очень тесно общается с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Контакт с ним идёт на пользу Александру?

— Безусловно. Неужели вы видите так много руководителей регионов страны, которые так часто посещают залы, следят за тренировками и оказывают подобную помощь? Рамзан Ахматович находится в хороших отношениях с Александром, всячески помогает ему. Он точно не пожелает плохого Емельяненко.

— Кадыров что-то советует Емельяненко или, может, даже критикует?

— Рамзан Ахматович очень много времени уделяет единоборствам. В одно время он буквально проводил сборы вместе с боксёрами Чеченской Республики. Что касается ММА, то Кадыров регулярно смотрит бои, не пропускает ни одного местного турнира. Поэтому может дать хороший совет, увидеть то, что я сам не заметил. Сами понимаете, если человек очень долгое время следит за поединками, то начинает понимать, что к чему. И особенно в том случае, если сам тренируется.

— Насколько известно, недавно Емельяненко провёл спарринг по боксу с Кадыровым. Как он прошёл?

— Не присутствовал на этой тренировке, но видел фотографии. Видно, что обмен ударами был довольно жёстким.

— Сам Александр довольно уклончиво отвечал об этом опыте в недавнем интервью. Неужели Рамзан Ахматович задал ему жару?

— Для Кадырова спарринг — привычное дело. Он неоднократно принимал участие в таких и всегда требовал, чтобы с ним работали с максимальной выкладкой.

— После боя с Михаилом Кокляевым, Кадыров бросил вызов Емельяненко и предложил ему провести поединок по правилам бокса. Как вы думаете, кто победил бы?

— Сложно ответить. Тот, кто первым пропустил бы. Но если бы эта схватка была назначена, уверен, что Кадыров провёл бы огромный объём работы. По своему опыту могу сказать, что это не Кокляев (смеётся).

— На протяжении карьеры Александра всегда сравнивали с его братом Фёдором и отмечали, что по сочетанию таланта и физических данных он превосходит старшего брата. Согласны?

— Не работал лично с Фёдором, ввиду чего мне сложно оценивать их бойцовские навыки. Но главное, что они братья. Поэтому между ними не должно быть соперничества.

— При должном подходе Александр смог бы достичь тех высот, что и Фёдор?

— Александр тоже немало добился.

— Но Емельяненко-старший всё же обладает более высоким статусом…

— Не я признавал Фёдора лучшим бойцом в истории или Последним императором. Это сделало мировое ММА-сообщество. Видимо, на это были свои причины.

— В своё время Александр говорил, что считает себя бойцом уровня топ-3 UFC. Согласны?

— Конечно.

— На ваш взгляд, если бы Емельяненко попал в UFC, он смог бы добиться права сразиться за титул?

— Природа берёт своё. Сейчас он переживает не лучшие годы своей карьеры. Ему не 25—30 лет. Скорость, выносливость и бдительность постепенно уходят. При этом нельзя сказать, что в первых двух аспектах Емельяненко основательно потерял, но организм всё равно изнашивается. Но если рассматривать его в период расцвета, почему бы и нет?

— Одной из главных проблем Александра всегда считалось неумение сопротивляться тейкдаунам. При этом многие эксперты сходятся во мнении, что его будущий оппонент Исмаилов способен победить Емельяненко, если сумеет затянуть его на настил. Как вы собираетесь противодействовать этому?

— Александр работает над умением вставать из партера, вязать оппонента, не давать тому наносить много ударов. При этом ранее мы уже могли наблюдать за его способностью подниматься на ноги из партера. В последних битвах он неоднократно делал подобное, после чего активно смотрелся в стойке. Кроме того, в ММА мало просто завалить соперника на землю. Сейчас за такое не отдают победу. Необходимо быть активным на настиле.

— Многие говорят о высокой скорости Исмаилова. Это правда так?

— У него очень быстрые руки. Но любой тренер подтвердит, что в этом аспекте Емельяненко вряд ли уступит Исмаилову. Кроме того, Александр очень жёстко бьёт.

— Но Исмаилов был быстр в среднем весе, а сейчас набрал около 20 кг. Останется ли он таким же стремительным в тяжёлом?

— Думаю, эти 20 кг будут играть не в его пользу. Ему не стоило этого делать, ведь это может повлиять на функциональное состояние, скорость.

— Как вы думаете, отсрочка поединка почти на три месяца удобнее Емельяненко или Исмаилову?

— Думаю, Александру это точно не помешает.

— На данный момент ситуация с коронавирусом только ухудшается. Как думаете, схватка всё же состоится в июле?

— Если государство отменяет проведение массовых мероприятий вплоть до какой-то определённый даты, значит у него есть понимание на данный счёт. Если бы его не было, то турнир перенесли бы на неопределённый срок. Проводятся определённая работа, чтобы справиться с коронавирусом.