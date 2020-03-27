Пикировка в социальных сетях и обвинение в жадности: как Емельяненко и Шлеменко подогревают интерес к потенциальному бою

Боец MMA Александр Емельяненко упрекнул своего коллегу Александра Шлеменко, которому недавно бросил вызов, в жадности. По словам уроженца Старого Оскола, Шлеменко затребовал за встречу с ним неприлично много денег. В ответ Шторм заявил, что вёл речь об «адекватном рыночном ценнике», и обвинил потенциального визави в трусости и нежелании сбрасывать вес. Между тем боец UFC Александр Волков признался, что верит в омича, а известный промоутер Камил Гаджиев, напротив, подчеркнул, что шансов победить по правилам ММА у Шлеменко нет.

«Шлеменко не нравится мне даже как человек»

Александр Емельяненко в последнее время является едва ли не главным ньюсмейкером российских ММА. Не помешал этому даже перенос боя с Магомедом Исмаиловым на июль из-за пандемии коронавируса. Со своего будущего соперника уроженец Старого Оскола переключил внимание на другого средневеса Александра Шлеменко.

Их взаимная пикировка поначалу напоминала шутку, особенно когда Емельяненко предложил коллеге подраться по правилам бокса. Но тот неожиданно согласился сразиться и по правилам ММА. И теперь уже всё происходящее между ними напоминает раскрутку предстоящего поединка.

Весь четверг спортсмены провели, обмениваясь гневными сообщениями. Для начала Емельяненко обвинил оппонента в жадности. Якобы тот потребовал за бой с ним неприлично большую сумму.

«За всю историю смешанных единоборств, пока ты в них выступаешь, ты столько не заработал. У тебя совесть есть? Опустись на землю. Надевай перчатки, давай подерёмся», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном в Instagram.

В ответ Шлеменко заявил, что никакой договорённости о поединке на данный момент не существует, и заявил, что выставил команде соперника «адекватный рыночный ценник». За словом в карман Шторм также не полез.

«Слушай, Емельяненко. Ты мальчика что ли нашёл на слабо меня тут разводить? Если ты хочешь надеть перчатки или без перчаток там что-то выяснить, подраться — без проблем, приезжай к нам в город Омск, я тебя достойно встречу. Ты же собрался тут денег заработать и бой нарисовать себе со своими друзьями с РЕН ТВ. Так что гонорар вам был озвучен. Вы его знаете. Хватит уже выторговывать для себя какие-то выгодные условия и так далее. То тебе по боксу, то ещё что-то...» — ответил Шлеменко.

Чуть позже Александр рассказал, какую именно сумму ему предложили организаторы. Он отметил, что речь шла о деньгах, лишь немного превышающих его гонорар за поединок в среднем весе — «что-то похожее на $100 тыс.». Сам бой, по словам спортсмена, может пройти в конце апреля. При этом не совсем понятно, нормализуется ли к тому моменту ситуация с коронавирусом.

Не ясно и то, в какой категории может состояться потенциальный поединок, ведь Емельяненко является «тяжем», в то время как Шлеменко всю карьеру провёл в среднем весе. Шторм отметил, что было бы справедливо, если бы бой прошёл в весе 90 кг, но подчеркнул, что вряд ли оппонент на это согласится.

«Не собираюсь набирать вес для этого боя. По поводу сгонки мы ещё не обсуждали, учитывая, что Емельяненко в последнее время только ноет. Было бы справедливо остановиться на весе 100 кг. Вернее, даже не 100, а 90. Но он не будет этого делать. Подождите, сейчас отхватит в среднем весе и переключится на бойцов лёгкой весовой категории», — заявил Шлеменко в своём видеообращении, опубликованном на Youtube.

В свою очередь, Емельяненко объяснил, почему решил бросить вызов именно Шлеменко. По словам Александра, на это его побудили слова коллеги перед боем с Михаилом Кокляевым, когда тот заявил, что готов выйти на замену стронгмену. Также 38-летний спортсмен признался, что омич не нравится ему как человек, и даже сравнил его со своим братом Фёдором.

«У него там список боёв... Я с ума сошёл. Может, видел пару турниров с его участием. Недавно случайно посмотрел один или два боя. Он мне неинтересен. Ни одного его интервью не видел. Он не нравится мне даже как человек. Сильно высокомерный, такого мнения о себе заоблачного. Ходит и на всех смотрит свысока, задрав голову. Что он такой правильный, самый лучший, самый-самый. Есть у меня один такой родственник», — приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».

«В России Емельяненко пытается выглядеть альфа-самцом»

Точно сказать, состоится ли в итоге поединок двух знаковых для России бойцов, пока нельзя, но в мире отечественных смешанных единоборств саму идею этого противостояния встретили с воодушевлением. Причём многие считают, что у Шлеменко, несмотря на серьёзную разницу в весе, есть шансы на победу. Например, экс-чемпион Bellator Виталий Минаков заявил, что по правилам ММА Шторм может добиться успеха.

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«Здесь разница в росте не играет значения. Это вопрос универсальности, обучаемости и желания победить. Шлеменко очень собранно дерётся, идёт вперёд и не боится зарубиться. Емельяненко потому и предлагает правила бокса — ему там комфортнее. У него открытый корпус, голова. И кроме своих передвижений и серийности ударов, ему нечего предложить Шлеменко. У него нет боксёрских навыков. Я спарринговал со Шлеменко. Он не комплексует перед крупными», — рассказал Минаков в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».

А боец UFC Александр Волков отметил, что в России Емельяненко «пытается быть альфа-самцом». По словам Волкова, Александр выбирает для себя средневесов, чтобы заработать деньги и любовь аудитории.

«У Емельяненко есть преимущество в габаритах, в весе. Он является тяжеловесом, более вынослив. Но у Шлеменко есть шанс подраться с Емельяненко правильно и выиграть. У Емельяненко будет преимущество. Тут важно, как Емельяненко отозвался о Шлеменко, вызвав его на бой фразами, которые в нормальном обществе неприемлемы. Но он ошибся со Шлеменко, Александр не страдает страхом перед оппонентом. Это больше похоже на вызов на слабо. Не хотелось бы, чтобы Шлеменко повёлся на это и принимал этот поединок», — подчеркнул Волков.

В свою очередь, президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев тоже предостерёг Шлеменко от драки с Емельяненко по правилам ММА

«Такой поединок может случиться и в конце года. Как зритель, я хотел бы на это посмотреть. При всём уважении к Саше Шлеменко, у него просто габаритов не хватит, чтобы драться с ним так, как он привык драться. А достаточного запаса прочности в борьбе, чтобы переигрывать Емельяненко, у Шлеменко нет», — приводит слова Гаджиева «Р-Спорт».