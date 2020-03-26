Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом Фёдором
- РИА Новости
«Я вообще не слежу за Шлеменко, он мне не интересен. Не видел ни одного его интервью. Он не нравится мне даже как человек. Слишком высокомерный, такого мнения о себе заоблачного. Ходит, на всех смотрит свысока, задрав голову. Что он правильный такой, самый лучший, самый-самый. Есть у меня такой же один родственник», — цитирует Александра Емельяненко «Матч ТВ».
Между братьями Емельяненко существует давний конфликт, из-за которого они не общаются.
Ранее российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков признался, что ему не хотелось бы, чтобы Шлеменко принял бой с Емельяненко.