Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом Фёдором

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сравнил Александра Шлеменко со своим братом Фёдором.
Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом Фёдором
  • РИА Новости

«Я вообще не слежу за Шлеменко, он мне не интересен. Не видел ни одного его интервью. Он не нравится мне даже как человек. Слишком высокомерный, такого мнения о себе заоблачного. Ходит, на всех смотрит свысока, задрав голову. Что он правильный такой, самый лучший, самый-самый. Есть у меня такой же один родственник», — цитирует Александра Емельяненко «Матч ТВ».

Между братьями Емельяненко существует давний конфликт, из-за которого они не общаются.

Ранее российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков признался, что ему не хотелось бы, чтобы Шлеменко принял бой с Емельяненко.

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