Волков: не хотелось бы, чтобы Шлеменко повёлся и принял бой с Емельяненко

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков прокомментировал ситуацию с возможным поединком между тяжеловесом Александром Емельяненко и представителем среднего веса Александром Шлеменко.
Волков: не хотелось бы, чтобы Шлеменко повёлся и принял бой с Емельяненко
  • Reuters

«Вполне предсказуемый ход со стороны Емельяненко. На территории России он пытается выглядеть альфа-самцом, вызывая всех на поединок и не выбирая выражений при этом. Надо сказать, что когда ему бросают вызовы ребята, которые готовы поконкурировать с ним (тяжеловесы, профессиональные боксёры), он почему-то старается вызовы эти не замечать. Выбирает для себя средневесов. Для заработка аудитории и денег в его понимании это правильно. Тут важно, как Емельяненко отозвался о Шлеменко, вызывая его на бой фразами, которые в нормальном обществе неприемлемы. Он ошибся со Шлеменко, Саша не страдает страхом перед оппонентом. Здесь больше вызов на слабо. Не хотелось бы, чтобы Шлеменко повёлся на это, приняв поединок», — заявил Волков в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить»

Ранее сообщалось, что Волков может получить титульный бой в UFC, если победит Кёртиса Блейдса.

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