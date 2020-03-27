Шлеменко заявил, что не собирается набирать вес для боя против Емельяненко

Российский боец ММА среднего веса Александр Шлеменко высказался о возможной встрече с тяжеловесом Александром Емельяненко, который ранее предложил ему провести бой.

«Не собираюсь набирать вес для этого боя. По поводу сгонки веса мы ещё не обсуждали, учитывая, что Емельяненко в последнее время только ноет. Было бы справедливо остановиться на весе 100 кг. Вернее, даже не 100, а 90. Но он не будет этого делать. Подождите, сейчас отхватит в среднем весе и переключится на бойцов лёгкой весовой категории», — заявил Шлеменко в своём видеообращении, опубликованном на Youtube.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом Фёдором.