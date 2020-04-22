Александр Емельяненко посоветовал Тактарову удалить страницу в социальной сети

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к победителю турнира UFC 6 Олегу Тактарову с предложением реже общаться в социальных сетях.

Как сказал Емельяненко «Спорт-Экспрессу», за последние несколько дней ему стали в большом количестве поступать видеозаписи, на которых Тактаров нелестно отзывается о кавказцах. При этом последней каплей для ветерана PRIDE стал прямой эфир, в котором победитель турнира UFC «грязно высказался» в адрес народа.

«Нельзя так себя вести. Тем более взрослому человеку. Я бы посоветовал ему поменьше вылазить в прямые эфиры. Или вообще удалить свою страницу», — заявил Емельяненко-младший.

Емельяненко провёл 37 поединков в профессиональной карьере, в 29 из них одержал победу (26 — досрочно), в семи уступил, а ещё одну схватку завершил вничью.

Ранее Тактаров ответил на оскорбления со стороны Емельяненко.