Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
- globallookpress.com
«Сегодня умер один бывший боец. Умер в моих глазах. Возможно, его очень попросили это записать. Возможно. Но теперь уже всё равно. Он умер», — написал Тактаров в Instagram.
Ранее Александр Емельяненко ответил на слова Тактарова о Кавказе.
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