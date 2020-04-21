Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.

«Сегодня умер один бывший боец. Умер в моих глазах. Возможно, его очень попросили это записать. Возможно. Но теперь уже всё равно. Он умер», — написал Тактаров в Instagram.

Ранее Александр Емельяненко ответил на слова Тактарова о Кавказе.