В Москве заявили об отсутствии дефицита пищевой соли

В московских магазинах не зафиксировано дефицита пищевой соли или повышенного спроса на этот продукт. Об этом информирует пресс-служба Департамента торговли и услуг Москвы.

В ведомстве заявили, что в Москву в 2020 году планируется поставка 30 тыс. тонн соли, в случае необходимости объём поставок может быть увеличен в два раза.

Отмечается, что за неделю жители столицы потребляют порядка 670 тонн пищевой соли.

«Пики продаж в городе наблюдались 17 и 26 марта в связи с ажиотажным спросом наряду с другими товарами длительного хранения, но в настоящее время продажи вернулись на прежний уровень», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что якобы зафиксирован рост спроса на пищевую соль на 20% на фоне рекомендаций Министерства здравоохранения об использовании соляного раствора для профилактики коронавируса.