Российский боец MMA Кузнецов записал оскорбительную песню про Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Кузнецов записал оскорбительную песню про чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Кузнецов выложил клип на YouTube, назвав композицию «Король лицемерия».

В ролике сам Кузнецов предстал в роли Нурмагомедова, вспомнил наиболее скандальные истории в карьере чемпиона UFC, а также обвинил бойца в сексизме и трусости, подчеркнув, что тот выступает только в лёгком весе.

На счету Кузнецова 11 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. У Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее менеджер Нурмагомедова назвал три условия для боя с Жоржем Сен-Пьером.