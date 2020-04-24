Российский боец MMA Кузнецов записал оскорбительную песню про Нурмагомедова

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Российский боец смешанного стиля Дмитрий Кузнецов записал оскорбительную песню про чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Российский боец MMA Кузнецов записал оскорбительную песню про Нурмагомедова
  • AFP
  • © Ethan Miller/Getty Images

Кузнецов выложил клип на YouTube, назвав композицию «Король лицемерия».

В ролике сам Кузнецов предстал в роли Нурмагомедова, вспомнил наиболее скандальные истории в карьере чемпиона UFC, а также обвинил бойца в сексизме и трусости, подчеркнув, что тот выступает только в лёгком весе.

На счету Кузнецова 11 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. У Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. 

Ранее менеджер Нурмагомедова назвал три условия для боя с Жоржем Сен-Пьером.

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