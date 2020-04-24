Российский боец MMA Кузнецов записал оскорбительную песню про Нурмагомедова
- AFP
- © Ethan Miller/Getty Images
Кузнецов выложил клип на YouTube, назвав композицию «Король лицемерия».
В ролике сам Кузнецов предстал в роли Нурмагомедова, вспомнил наиболее скандальные истории в карьере чемпиона UFC, а также обвинил бойца в сексизме и трусости, подчеркнув, что тот выступает только в лёгком весе.
На счету Кузнецова 11 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. У Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA.
Ранее менеджер Нурмагомедова назвал три условия для боя с Жоржем Сен-Пьером.