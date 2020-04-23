Менеджер Нурмагомедова назвал три условия для боя с Сен-Пьером

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал возможность поединка своего клиента с экс-обладателем чемпионского титула в двух дивизионах канадцем Жоржем Сен-Пьером.

«Сен-Пьер — величайший боец всех времен. И он мой очень хороший друг, я люблю его. Хабиб — это мой брат, я очень близок с ним. Если Жорж Сен-Пьер хотел провести бой, то всё очень просто. Он должен сделать три вещи: взять трубку и позвонить мне или позвонить Дане Уайту напрямую. Дана уважает Жоржа Сен-Пьера, он ему очень нравится. А Уайту мало кто нравится. Затем Сен-Пьер должен сделать вес», — приводит слова Абдель-Азиза BJPenn.com.

Канадский боец в последний раз выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе, победив Майкла Биспинга. До этого Сен-Пьер также не выступал четыре года.

Ранее Бетербиев признался, что болел бы за Сен-Пьера в возможном бое с Нурмагомедовым.