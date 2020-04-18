Бетербиев признался, что болел бы за Сен-Пьера в возможном бое с Нурмагомедовым
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- AFP
«Я бы болел за земляка. А кто мой земляк, вы сами знаете. Я же в Канаде живу, значит, Сен-Пьер — мой земляк», — цитирует Бетербиева официальный сайт Федерации бокса России.
На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. Сен-Пьер является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. За свою карьеру он выиграл 26 боёв и дважды уступил своим соперникам.
Ранее Сен-Пьер заявил, что хотел бы встретиться в бою с Нурмагомедовым, но в UFC не захотели рисковать.