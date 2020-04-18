Бетербиев признался, что болел бы за Сен-Пьера в возможном бое с Нурмагомедовым

Чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев признался, что болел бы за канадского бойца смешанного стиля Жоржа Сен-Пьера в возможном его поединке с российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я бы болел за земляка. А кто мой земляк, вы сами знаете. Я же в Канаде живу, значит, Сен-Пьер — мой земляк», — цитирует Бетербиева официальный сайт Федерации бокса России.

На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. Сен-Пьер является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. За свою карьеру он выиграл 26 боёв и дважды уступил своим соперникам.

Ранее Сен-Пьер заявил, что хотел бы встретиться в бою с Нурмагомедовым, но в UFC не захотели рисковать.