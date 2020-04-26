Оскорбивший Нурмагомедова боец MMA Кузнецов заявил, что готов ответить за свои слова

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Российский боец смешанного стиля Дмитрий Кузнецов, который записал оскорбительную песню про чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что готов ответить за свои слова.
Оскорбивший Нурмагомедова боец MMA Кузнецов заявил, что готов ответить за свои слова
  • АГН «Москва»

«После разговора с одним уважаемым спортсменом, Ханларом Азизовым, решил последовать его доброму совету и объяснить вам, мои дорогие недоброжелатели, суть клипа, адресованного только Хабибу и его команде», — написал Кузнецов в своём Instagram.

По его мнению, никто критически не высказывается в адрес Нурмагомедова из-за страха. Кроме того, он подчеркнул, что не касался национальности и религии, а только высказывал мнение в адрес спортсмена, которое подкреплял определёнными фактами.

«Я не отказываюсь от своих слов и своей позиции. Клип удалять не собираюсь. Если с меня что-либо захотят спросить, то я отвечу за каждое своё слово», — добавил Кузнецов.

На счету Кузнецова 11 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. У Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. 

Ранее сообщалось, что Кузнецов записал оскорбительную песню про Нурмагомедова.

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