Оскорбивший Нурмагомедова боец MMA Кузнецов заявил, что готов ответить за свои слова

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Кузнецов, который записал оскорбительную песню про чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что готов ответить за свои слова.

«После разговора с одним уважаемым спортсменом, Ханларом Азизовым, решил последовать его доброму совету и объяснить вам, мои дорогие недоброжелатели, суть клипа, адресованного только Хабибу и его команде», — написал Кузнецов в своём Instagram.

По его мнению, никто критически не высказывается в адрес Нурмагомедова из-за страха. Кроме того, он подчеркнул, что не касался национальности и религии, а только высказывал мнение в адрес спортсмена, которое подкреплял определёнными фактами.

«Я не отказываюсь от своих слов и своей позиции. Клип удалять не собираюсь. Если с меня что-либо захотят спросить, то я отвечу за каждое своё слово», — добавил Кузнецов.

На счету Кузнецова 11 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. У Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее сообщалось, что Кузнецов записал оскорбительную песню про Нурмагомедова.