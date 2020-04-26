Гаджиев: Нурмагомедову хватит трёх месяцев для подготовки к бою с Фергюсоном или Гэтжи

Короткая ссылка
Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову хватит трёх месяцев для подготовки к бою с Тони Фергюсоном или Джастином Гэтжи.
Гаджиев: Нурмагомедову хватит трёх месяцев для подготовки к бою с Фергюсоном или Гэтжи
  • Reuters

«Мне кажется, что середина осени — вполне реальный срок. Если бой Фергюсон — Гэтжи состоится, то последующих четырёх месяцев Тони будет достаточно, чтобы восстановиться. Что касается Хабиба, то в конце мая закончится Рамадан, и уже в конце июня он сможет приступить к полноценным тренировкам, у него будет три месяца, этого должно хватить», — цитирует Гаджиева ТАСС.

Изначально Нурмагомедов должен был провести бой с Тони Фергюсоном 18 апреля в рамках турнира UFC 249, однако из-за карантина не смог покинуть Россию, поэтому бой сорвался. Так соперником Фергюсона стал Джастин Гэтжи. По словам главы UFC Даны Уайта, победитель этого боя выйдет на поединок с Нурмагомедовым.

Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал о прогнозе своего клиента на бой Фергюсона и Гэтжи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить