Гаджиев: Нурмагомедову хватит трёх месяцев для подготовки к бою с Фергюсоном или Гэтжи

Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову хватит трёх месяцев для подготовки к бою с Тони Фергюсоном или Джастином Гэтжи.

«Мне кажется, что середина осени — вполне реальный срок. Если бой Фергюсон — Гэтжи состоится, то последующих четырёх месяцев Тони будет достаточно, чтобы восстановиться. Что касается Хабиба, то в конце мая закончится Рамадан, и уже в конце июня он сможет приступить к полноценным тренировкам, у него будет три месяца, этого должно хватить», — цитирует Гаджиева ТАСС.

Изначально Нурмагомедов должен был провести бой с Тони Фергюсоном 18 апреля в рамках турнира UFC 249, однако из-за карантина не смог покинуть Россию, поэтому бой сорвался. Так соперником Фергюсона стал Джастин Гэтжи. По словам главы UFC Даны Уайта, победитель этого боя выйдет на поединок с Нурмагомедовым.

Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал о прогнозе своего клиента на бой Фергюсона и Гэтжи.