Менеджер Нурмагомедова: Хабиб верит, что Гэтжи сможет нокаутировать Фергюсона

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о прогнозе своего клиента на бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

«Хабиб уверен, что его следующим соперником станет Гэтжи. Он верит, что Джастин сможет нокаутировать Тони. Он считает, что это будет сложный бой для Джастина, но стилистически Тони для него идеальный соперник», — цитирует Абдель-Азиза ESPN.

По его словам, Нурмагомедов считает, что Гэтжи отправит соперника в нокаут во втором или третьем раунде, а большинство его прогнозов сбывается.

Изначально Нурмагомедов должен был провести бой с Тони Фергюсоном 18 апреля в рамках турнира UFC 249, однако из-за карантина не смог покинуть Россию, поэтому бой сорвался. Так соперником Фергюсона стал Джастин Гэтжи. По словам главы UFC Даны Уайта, победитель этого боя выйдет на поединок с Нурмагомедовым.

Ранее Александр Шлеменко выразил мнение, что Нурмагомедову на руку проведение следующего боя осенью.