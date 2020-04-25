Шлеменко считает, что Нурмагомедову на руку проведение следующего боя осенью

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высказал мнение о намерении главы UFC Даны Уайт организовать следующий поединок чемпиона в лёгком весе осенью.
Шлеменко считает, что Нурмагомедову на руку проведение следующего боя осенью
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«В целом эта ситуация хороша для Хабиба: кто бы ни вышел на поединок с ним из противостояния Фергюсон — Гэтжи, он выйдет на него слабее прежнего», — приводит слова Шлеменко ТАСС.

Он отметил, что Фергюсон больше заслужил побороться за титул, обладателем которого является Нурмагомедов, чем Гэтжи.

«Но, как ни крути, простым поединок не будет ни для одного из них. Стопроцентно они потреплют друг друга в этом бою. И кто бы в итоге ни вышел на Хабиба, он выйдет на этот бой после непростого противостояния», — добавил боец.

Изначально Нурмагомедов должен был провести бой с Тони Фергюсоном 18 апреля в рамках турнира UFC 249, однако из-за карантина не смог покинуть Россию и бой сорвался. Так соперником Фергюсона стал Джастин Гэтжи, и, по словам главы UFC Даны Уайта, победитель этого боя выйдет на поединок с Нурмагомедовым.

Ранее Шлеменко выразил сомнения, что UFC удастся провести турнир 9 мая.

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