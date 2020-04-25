Шлеменко сомневается, что UFC удастся провести турнир 9 мая

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко выразил сомнения в том, что Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) удастся провести турнир 9 мая.

«У меня есть сомнения, что турнир 9 мая удастся провести, но если это всё-таки удастся, то это будет ознаменованием того, что бои живы, это будет мощным толчком и для UFC, и для других организаций», — приводит слова Шлеменко ТАСС.

Изначально турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, а его главным событием был заявлен поединок за звание чемпиона в лёгком весе между обладателем пояса Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. После того как россиянин отказался от выступления из-за пандемии коронавируса, его заменил Джастин Гэтжи. В итоге UFC 249 был отменён, а 24 апреля было объявлено, что он пройдёт 9 мая во Флориде.

Ранее глава UFC рассказал, когда Нурмагомедов проведёт следующий бой.