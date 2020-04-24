UFC официально анонсировал проведение турнира 9 мая во Флориде
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Как сообщает пресс-служба UFC, главным боем вечера станет противостояние между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за временный чемпионский титул в лёгком весе. Генри Сехудо проведёт защиту своего титула в легчайшем дивизионе с Домиником Крузом.
В основной кард также вошли поединки Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк, Дональд Серроне — Энтони Петтис, Джереми Стивенс — Келвин Каттар и Грег Харди — Йорган Де Кастро.
В андеркаде пройдут бои Фабрисио Вердум — Алексей Олейник, Карла Эспарза — Мишель Уотерсон, Роналдо Соуза — Юрайя Холл, Висенте Луке — Нико Прайс, Брайс Митчелл — Чарльз Роса и Райан Спэнн — Сэм Алви.
Ранее сообщалось, что чемпион UFC Волкановски предложил бой Магомедшарипову.