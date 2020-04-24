Чемпион UFC Волкановски предложил бой Магомедшарипову

Чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски поинтересовался готовностью россиянина Забита Магомедшарипова выйти с ним на поединок на турнире, который организация может провести на частном острове.

«Если турнир на острове состоится, кто из вас будет готов?» — написал Волкановски в своём Twitter адресовав свой вопрос Магомедшарипову, Максу Холлоуэю, Брайану Ортеге и Чон Чхан Сону, более известному как Корейский Зомби.

Магомедшарипов занимает третью строчку в списке лучших бойцов полулёгкого дивизиона UFC. В активе 29-летнего россиянина 18 побед и одно поражение в ММА.

Ранее сообщалось, что турнир UFC 249 пройдёт 9 мая во Флориде.