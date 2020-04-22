СМИ: Турнир UFC 249 пройдёт 9 мая во Флориде
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Как сообщает MMA Fighting, перед турниром бойцы отправятся в город Джексонвилль, который является самым густонаселённым городом штата. При этом точное место проведения турнира не указывается.
Отмечается, что главным событием будет назначен бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, который планировалось провести на UFC 249 18 апреля. При этом первоначально соперником Фергюсона должен был стать чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, который снялся из-за невозможности покинуть Россию в связи с коронавирусом.
Ранее чемпионка UFC Аманда Нуньес отказалась выступать на турнире 9 мая.