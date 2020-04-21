Чемпионка UFC Нуньес отказалась выступать на турнире 9 мая

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес заявила, что не будет выступать на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата, запланированном на 9 мая.

«Я не буду драться 9 мая. Планирую проводить бои, но пока не знаю, когда именно это произойдёт. Не думаю, что сейчас стоит проводить поединки», — цитирует Нуньес MMA Fighting.

По словам бразильской спортсменки, она сможет возобновить тренировочный процесс в тот момент, когда ситуация с пандемией коронавируса начнёт разрешаться. При этом Нуньес заверила, что ни при каких обстоятельствах не проведёт поединок на турнире, который планируется устроить 9 мая.

31-летняя Нуньес провела 23 боя в профессиональной карьере, одержала 19 побед (16 — досрочно) и потерпела три поражения.

Ранее американский боец UFC полусредней весовой категории Лайман Гуд рассказал, что заразился коронавирусом.