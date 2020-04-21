Боец UFC Гуд переболел коронавирусом

Американский боец UFC полусредней весовой категории Лайман Гуд рассказал, что заразился коронавирусом.

По словам бойца, которые передаёт ESPN, в марте он и его девушка сдали положительные тесты на коронавирус, но уже полностью выздоровели.

«На самом деле меня беспокоили только мои товарищи по команде, мои тренеры и все, с кем я контактировал. Хорошо, что они не заразились и не заразили других. Я бы чувствовал за это ответственность», — заявил Гуд.

Таким образом, он стал первым бойцом UFC, публично сообщившим о заболевании коронавирусом.

Ранее сообщалось, что UFC отменил четыре турнира в апреле и мае.