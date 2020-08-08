«То, что вы делаете, — позор»: как встреча «Локомотива» с болельщиками переросла в пикировку Кикнадзе с фанатами

В Москве состоялась встреча «Локомотива» с болельщиками. Главным её событием стала пикировка генерального директора клуба Василия Кикнадзе с фанатами. Функционер заявил, что не намерен покидать свой пост, и назвал уход активных поклонников с трибун в знак протеста против увольнения Юрия Сёмина «позором». В свою очередь, Фёдор Смолов опроверг информацию об уходе в турецкий «Фенербахче». А Джефферсон Фарфан трогательно попрощался с собравшимися.

Отсутствие Сёмина и подписание Лисаковича

Встреча «Локомотива» с болельщиками получилась крайне богатой на события. Любители футбола ждали от мероприятия жёсткой пикировки между фанатами железнодорожников и генеральным директором клуба Василием Кикнадзе и дождались её.

Впрочем, хватало на стадионе «Локомотив», где состоялась встреча, и других любопытных моментов. Во-первых, футболисты и тренерский штаб получили серебряные медали по итогам прошлого сезона РПЛ. При этом бывший наставник красно-зелёных Юрий Сёмин на арене не присутствовал. Глава совета директоров клуба Анатолий Мещеряков пообещал прислать специалисту награду и отметил, что в настоящий момент команду возглавляет другой тренер.

Также было объявлено о переходе в «Локомотив» 22-летнего нападающего солигорского «Шахтёра» Виталия Лисаковича. Белорус подписал с красно-зелёными четырёхлетний контракт и получил 88-й номер.

Помимо этого, болельщикам представили двух других новичков команды, Виталия Лысцова и Жасура Жалолиддинова. Трансфер первого получился особенным, ведь защитник является воспитанником железнодорожников. В общении с болельщиками он не скрывал, что рад возвращению.

«Я, можно сказать, всю футбольную жизнь тренировался рядом с этим стадионом и мечтал здесь оказаться. Как видите, мечты сбываются, надо просто работать и стремиться вперёд. Надеюсь, всё будет хорошо», — сказал Лысцов в эфире YouTube-канала «Локомотива».

В свою очередь, узбекский полузащитник признался, что хочет многому научиться у Алексея Миранчука, а также подчеркнул, что в «Локомотиве» ему придётся работать «в два раза больше».

У самого Миранчука болельщики не могли не спросить о его возможном уходе в итальянский «Милан».

«Пока какой-то конкретики нет, есть некие намерения, но лично со мной никто не разговаривал... Я нахожусь в «Локомотиве» и счастлив. Хочу играть в футбол, помочь команде хорошо выступить в Лиге чемпионов и прекратить недовольство вторыми местами», — ответил Алексей.

А Фёдор Смолов, вернувшийся в команду из аренды в испанской «Сельте», подчеркнул, что информация о его переходе в турецкий «Фенербахче» не соответствует действительности.

Наконец, Джефферсон Фарфан, с которым клуб не стал продлевать контракт, воспользовался моментом, чтобы попрощаться с поклонниками «Локо».

«Желаю команде только успеха. «Локомотив» навсегда останется в моём сердце. Это были прекрасные 3,5 года, меня здесь буквально заковали в броню. Тут я повзрослел и закалился. Это время никто не сможет стереть из моей памяти», — заявил перуанец.

«Я не уйду и сделаю этот клуб самым сильным»

Однако самое интересное началось, когда слово взял Кикнадзе, которому большая часть организованных фанатов «Локомотива» объявила бойкот после решения не продлевать контракт с Сёминым. С тех пор активные болельщики ограничиваются уничижительными кричалками в адрес руководства и покидают стадион на 20-й минуте матчей. Так было и во встрече за Суперкубок, в котором железнодорожники уступили «Зениту» — 1:2.

Первой претензией в адрес Кикнадзе стало повышение цен на абонементы, которое было необходимо для того, чтобы «сделать обогрев на стадионе». Однако, по словам болельщиков, ничего сделано не было. Другой поклонник, сетуя на уход из клуба Сёмина, сравнил Кикнадзе с бывшим президентом «Локомотива» Ольгой Смородской, которая также конфликтовала с фанатами, и прочитал стихотворение не самого приятного содержания для генерального директора.

Кикнадзе отреагировал на данное выступление максимально жёстко и пригрозил, что в случае повторения подобной ситуации команда «встанет и уйдёт». В ответ трибуны проскандировали призыв к отставке гендиректора. Далее последовал ещё один вопрос о Сёмине.

«Как будто ты не знаешь, куда он делся. Я вам объясняю, куда он делся, давным-давно и в который раз. Я хочу сказать здесь собравшимся. Слышу, когда вы кричите: «Кикнадзе, уходи из клуба». Я не уйду и сделаю этот клуб самым сильным. Но то, что делаете вы, на мой взгляд, это позор», — ответил функционер.

Кикнадзе подчеркнул, что фанаты могут кричать в его адрес что хотят, однако они не принимают решения и не могут оказать серьёзного влияния на клуб.

«Позорно в течение восьми матчей вы вставали и уходили на 20-й минуте и оставляли команду без поддержки. Только одно слышно: «Уберите Кикнадзе, уберите!» В чём заключается ваша заслуга в хорошем выступлении команды?» — добавил генеральный директор «Локомотива».

Функционер также напомнил собравшимся, что решение о его смещении с поста может принять лишь совет директоров клуба, но предпосылок к этому он не видит.

Пожалуй, единственный вопрос к Кикнадзе, который не имел отношение к его пикировке с фанатами, касался будущих трансферов. По словам генерального директора, команду могут пополнить ещё два—три новичка.

«Не спрашивайте, когда, трансферное окно длинное, до середины октября. Многое связано с тактикой ведения переговоров, но одно—два усиления, думаю, ждут команду в ближайшее время. Возможно, в течение следующей недели объявим об усилении», — пообещал Кикнадзе.

«Мы играем для вас, а только и слышим: «Руководство, руководство»

Футболисты «Локомотива» в данной ситуации заняли сторону генерального директора. Многие из них посетовали, что фанаты, увлекшись конфликтом с руководством, забыли о своей главной задаче — поддержке команды. Например, такую точку зрения высказал Смолов.

«У меня складывается впечатление, что мы вам неинтересны. Все вопросы и все нападки в адрес Василия Александровича, который является частью клуба и команды. Вы сейчас все пришли, каждый качает за что-то своё», — посетовал нападающий.

А по мнению полузащитника Дмитрия Баринова, именно болельщиков «Локомотиву» не хватило, чтобы сравнять счёт в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

«Вчера при счёте 1:2 вы должны были гнать нас вперёд, и мы бы забрали Суперкубок. Извините, это моё мнение. Хочу обратиться ко всем болельщикам: мы вас уважаем, ценим, любим, но почему такое отношение именно к нам? Мы этого не заслужили. Мы — футболисты, а не руководство. Мы играем для вас, а только и слышим: «Руководство, руководство». Гоните нас вперёд, у нас сложный сезон, Лига чемпионов. Я говорю именно о вчерашнем матче. Честно, слышал пару кричалок в поддержку, остальное — про руководство. Мы это заслужили? Причём здесь мы?» — негодовал футболист.

А капитан команды Ведран Чорлука эмоционально ответил на вопрос, есть ли у команды амбиции для выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

«Вы думаете, у нас нет амбиций? Думаете, что мы не хотели выйти из группы в двух предыдущих сезонах? У нас есть амбиции и всегда будут, мы хотим, чтобы «Локомотив» был наверху. Иногда это получается, иногда — нет», — заверил хорват.

Любопытно, что новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич в столь наэлектризованной атмосфере оказался практически забыт болельщиками. Специалист выступил лишь пару раз.

В частности, его спросили о том, как будут теперь играть железнодорожники. Серб в ответ подчеркнул, что в матче с «Зенитом» его подопечные владели мячом чаще оппонента и нанесли больше ударов.

«Нужно сделать всё, чтобы футбол, демонстрируемый командой, стал более стабильным как в атаке, так и в обороне. Иногда будем действовать «вторым номером», а иногда — идти вперёд. По-хорошему, нам требуется время, но его у нас нет. Матчи будут проходить каждые три дня. Команда должна шаг за шагом усваивать новый стиль игры, но для меня важен и результат. Если два этих фактора начнут совпадать — будет здорово», — подытожил Николич.