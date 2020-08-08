Новичок «Локомотива» Жалолиддинов поделился впечатлениями от перехода в московский клуб

Короткая ссылка
Новичок «Локомотива», полузащитник Жасур Жалолиддинов выразил желание стать для московского клуба настолько же важным футболистом, как и Алексей Миранчук.
Новичок «Локомотива» Жалолиддинов поделился впечатлениями от перехода в московский клуб
  • @UzbekistanFA
  • Twitter

«Я знаю, какие замечательные болельщики у «Локомотива», буду стараться радовать их. У Алексея Миранчука мне ещё много чему есть поучиться, работа с ним пойдёт мне на пользу. Лёша очень спокоен в завершении, много забивает. Я тоже хочу таким стать. Придётся работать в два раза больше. В «Локомотиве» мне все помогают расти как футболисту и как человеку», — сказал в прямом эфире YouTube-канала «Локомотива» Жалолиддинов.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» подписал контракт с узбекским футболистом Жалолиддиновым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить