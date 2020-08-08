Новичок «Локомотива» Жалолиддинов поделился впечатлениями от перехода в московский клуб

Новичок «Локомотива», полузащитник Жасур Жалолиддинов выразил желание стать для московского клуба настолько же важным футболистом, как и Алексей Миранчук.

«Я знаю, какие замечательные болельщики у «Локомотива», буду стараться радовать их. У Алексея Миранчука мне ещё много чему есть поучиться, работа с ним пойдёт мне на пользу. Лёша очень спокоен в завершении, много забивает. Я тоже хочу таким стать. Придётся работать в два раза больше. В «Локомотиве» мне все помогают расти как футболисту и как человеку», — сказал в прямом эфире YouTube-канала «Локомотива» Жалолиддинов.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» подписал контракт с узбекским футболистом Жалолиддиновым.