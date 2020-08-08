«Не умеем без приключений»: что говорили после победы «Зенита» над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России

Концовка получилась нервной, но футболисты «Зенита» смогли проявить свои лучшие качества и взять верх в матче за Суперкубок России. Об этом заявил главный тренер санкт-петербургской команды Сергей Семак. Он также рассказал, кто назначил Артёма Дзюбу новым капитаном команды, и оценил дебют Деяна Ловрена. Наставник «Локомотива» Марко Николич назвал причины поражения, но при этом отказался комментировать выступление Антона Миранчука.

«Зенит» пятый раз в истории завоевал Суперкубок России и не только успешно начал сезон-2020/21, но и взял у «Локомотива» реванш за поражение годичной давности. Тогда подопечные Юрия Сёмина взяли верх со счётом 3:2, а дублями в составе оппонентов отметились Сердар Азмун и Алексей Миранчук. На этот раз коллективы в сумме забили всего три мяча. Отличились Артём Дзюба, Магомед Оздоев и Ведран Чорлука.

Тем не менее «Локомотив» нанёс «Зениту» вдвое больше ударов по воротам, а концовка и вовсе получилась довольно напряжённой. Поэтому неудивительно, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак остался не до конца доволен действиями своих подопечных.

«Были какие-то помарки, всё-таки это первая игра после перерыва. Но незначительные. Будем двигаться дальше. Победы — это прекрасно!» — цитирует Семака «Чемпионат».

При этом наставник отметил, что победа не далась легко, а также обратил внимание на принципиальность данного противостояния. И это неудивительно, ведь в последние годы именно «Локомотив» является главным противником «Зенита» в чемпионате России.

«Мы сегодня и нервничали, и переживали — футбол без эмоций пуст. Ценность этого матча высока, хотели победить. Концовка была действительно нервная, но мы смогли проявить свои лучшие качества в плане желания, движения. Непросто было настраиваться на финал, но команда была заряжена на победу», — отметил наставник.

За время встречи в роли капитана «Зенита» успели побывать трое спортсменов, но с первых минут с повязкой появился именно Дзюба. Это стало возможным после ухода Бранислава Ивановича, у которого истёк контракт с клубом.

«Капитанство Дзюбы — моё решение. По сезону посмотрим. Передал повязку Оздоеву, потому что он давно в команде. Можно было и Кержакову, но он был далеко. Для нас этот вопрос не является самым важным», — признался Семак.

Главный тренер заменил Дзюбу на 81-й минуте, чем вызвал недоумение не только у болельщиков и журналистов, но и у самого Артёма. Как пояснил наставник, причиной подобного решения стало наличие микротравмы у нападающего. В последний раз он покидал поле по ходу матча в 26-м туре РПЛ. Тогда «Зенит» оказался сильнее «Краснодара» и гарантировал себе золотые медали.

Ещё одним важным событием стал дебют Деяна Ловрена. Бывший защитник «Ливерпуля» прибыл в расположение коллектива лишь 2 августа, а уже спустя пять дней впервые вышел на поле с новыми партнёрами.

«Ловрен сегодня смотрелся очень хорошо. Начинать играть в новом клубе, не имея ни товарищеских матчей, ни контрольных, непросто. Но он проявил себя хорошо», — похвалил Семак.

Напоследок специалист поделился мнением о трансфере центрального защитника Эммануэля Мамманы. Аргентинец приезжал в Санкт-Петербург из Лиона в статусе талантливого защитника, но постоянные травмы пока не позволили ему проявить себя на все 100%. Как стало известно, теперь ему придётся бороться за место в основе не «Зенита», а «Сочи», где он проведёт год на правах аренды.

«Руководство знает мои пожелания по укреплению команды. Маммана, к сожалению, пропустил почти два года. Ему нужно получать практику, плюс он девятый легионер. Мы не можем дать ему столько времени, чтобы набрать форму. А дальше будем смотреть, как он будет играть в «Сочи». Возможно, вернём его», — заключил Семак.

В отличие от визави, для главного тренера «Локомотива» эта встреча за Суперкубок России стала дебютной в карьере. Марко Николич поздравил «Зенит» с победой и рассказал, над чем его подопечным необходимо поработать в ближайшем будущем.

«Мы не реализовали свои моменты, с нашей стороны был не такой плохой матч, но мы должны быть конкретнее в атаке. Соперник забил дважды, а мы только один раз... Хорошая атмосфера на стадионе. Жаль, что мы не выиграли», — цитирует Николича РИА Новости.

При этом наставник не стал отвечать на просьбу оценить действия полузащитника Антона Миранчука. Хавбек стал автором голевой передачи, но на 81-й минуте был заменён на Дмитрия Рыбчинского.

«Футбол — коллективная игра. Что мне надо сказать лично, я скажу в раздевалке», — сказал Николич.

Также специалист поделился мнением об ограничении числа болельщиков на стадионе из-за опасности распространения коронавируса. Николич признался, что был рад увидеть фанатов на трибунах, и сказал, что не видит футбола без зрителей.

«Надеюсь, что в будущем их будет ещё больше, хотя надо быть осторожными. Я был бы счастлив, если бы стадион был заполнен на 100%», — заключил Николич.

Футболисты проигравшей команды обошлись без общения с прессой, а у победителей слово взял Дзюба. Новоиспечённый капитан и автор первого гола поделился впечатлениями от очередного триумфа и высоко оценил действия партнёров.

«Безумно приятно. Восхитительные эмоции. Тем более что «Локомотив», наверное, самый неудобный соперник. Хорошо они сегодня играли. Мы выжидали. Первый гол — потрясающая передача Дугласа. Второй — Малком с Себой (Себастьян Дриусси. — RT) разыграли, и просто космический гол от Маги. Думаю, должны были назвать Магомеда Оздоева лучшим игроком», — заявил Дзюба пресс-службе «Зенита».

Российский форвард также выразил мнение, что концовка могла получиться более спокойной, если бы «Зенит» сам не создал себе проблем.

«Но мы не умеем без приключений. Вместо того чтобы спокойно 2:0 довести, мы пропустили гол, и началась нервозная игра. Хорошо, что так всё закончилось. Главное — в историю попасть, трофеи не пахнут», — заявил Дзюба.

Также россиянин вновь отметил своего партнёра по линии нападения Сердара Азмуна. Дзюба в шутку сравнил его с персонажем известного мультфильма.

«Ещё бы чуть-чуть подзагорел, цены бы ему не было. Граф Дракула! Я не знаю, сколько Сердару лет. Главное, что у него потрясающая причёска. Мы с ним как Муфаса и Шрам. Он всё ждёт, чтобы меня со скалы скинуть», — пошутил футболист.

При этом он поблагодарил работников медицинского штаба сине-бело-голубых, отметив, что без их помощи не смог бы появиться на поле во встрече за Суперкубок России.

Автор победного гола Магомед Оздоев выразил мнение, что «Зенит» заслужил третий трофей в году, и признался, что спортсмены много работали ради него на тренировках.

«Мы очень довольны... Это же великолепно — выиграть всё, что возможно в России, за один год. Можно сказать, сделать требл. Нам очень приятно», — признался Оздоев.

Хавбек также сказал, что петербуржцам не хватало Ивановича, и выразил мнение, что серб также заслужил возможность отпраздновать очередной успех.

«Хочется, чтобы он был тут, разделил радость вместе с нами. Он тоже проделал огромную работу. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые поддерживали нас всё это время. С победой!» — заключил Оздоев.