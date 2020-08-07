Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обнародовал состав команды на матч за Суперкубок России по футболу.

Стал известен состав «Зенита» на матч за Суперкубок России по футболу. Вместо травмированного голкипера Андрея Лунёва место в воротах займёт Михаил Кержаков.

Пару в центре защиты с Ярославом Ракицким составит приобретённый у «Ливерпуля» Деян Ловрен. В нападении сыграют лучшие бомбардиры прошедшего сезона Российской премьер-лиги Артём Дзюба и Сердар Азмун.

Матч за Суперкубок России по футболу пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 19:00.

Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило поправки в регламент Суперкубка России по футболу относительно количества разрешённых замен.