Стал известен состав «Зенита» на матч за Суперкубок России по футболу

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Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обнародовал состав команды на матч за Суперкубок России по футболу.
Стал известен состав «Зенита» на матч за Суперкубок России по футболу
  • РИА Новости

Стал известен состав «Зенита» на матч за Суперкубок России по футболу. Вместо травмированного голкипера Андрея Лунёва место в воротах займёт Михаил Кержаков.

Пару в центре защиты с Ярославом Ракицким составит приобретённый у «Ливерпуля» Деян Ловрен. В нападении сыграют лучшие бомбардиры прошедшего сезона Российской премьер-лиги Артём Дзюба и Сердар Азмун.

Матч за Суперкубок России по футболу пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 19:00.

Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило поправки в регламент Суперкубка России по футболу относительно количества разрешённых замен.

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