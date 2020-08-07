Стал известен состав «Зенита» на матч за Суперкубок России по футболу
- РИА Новости
Стал известен состав «Зенита» на матч за Суперкубок России по футболу. Вместо травмированного голкипера Андрея Лунёва место в воротах займёт Михаил Кержаков.
Пару в центре защиты с Ярославом Ракицким составит приобретённый у «Ливерпуля» Деян Ловрен. В нападении сыграют лучшие бомбардиры прошедшего сезона Российской премьер-лиги Артём Дзюба и Сердар Азмун.
👕 Стартовые составы на матч #ЗенитЛоко#ОлимпСуперкубокpic.twitter.com/1gM2zCHVPv— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 7, 2020
Матч за Суперкубок России по футболу пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 19:00.
Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило поправки в регламент Суперкубка России по футболу относительно количества разрешённых замен.