Смолов не вошёл в стартовый состав «Локомотива» на матч за Суперкубок России с «Зенитом»

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Московский футбольный клуб «Локомотив» огласил стартовый состав команды на матч за Суперкубок России с петербургским «Зенитом».
Смолов не вошёл в стартовый состав «Локомотива» на матч за Суперкубок России с «Зенитом»
  • © MIGUEL RIOPA / AFP

С первых минут в составе «Локомотива» выйдут Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Ведран Чорлука, Мурило, Мацей Рыбусь, Дмитрий Баринов, Станислав Магкеев, Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук, Антон Миранчук и Антонио Эдер.

В запасе остались Антон Конченков, Андрей Савин, Дмитрий Живоглядов, Соломон Кверквелия, Артур Чёрный, Александр Сильянов, Даниил Куликов, Никита Иосифов, Дмитрий Рыбчинский, Рифат Жемалетдинов, Михаил Агеев и Фёдор Смолов.

Матч за Суперкубок России 2020 года между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 7 августа в Москве в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена».

Ранее сообщалось, что РФС разрешил проводить шестую замену в дополнительное время матча за Суперкубок России.

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