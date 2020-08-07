Семак о матче с «Локомотивом»: помарки были, но к желанию вопросов нет

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды над московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России по футболу.
Семак о матче с «Локомотивом»: помарки были, но к желанию вопросов нет
  • globallookpress.com

«Тяжёлая игра. Накладывала отпечаток важность результата. Помарки были. Но к желанию вопросов нет. Отлично закончили сезон. Или начали новый. Побеждать — это прекрасно! В Кубке мы обязаны были выиграть. Это давило на команду. Сегодня эмоциональная составляющая была выше. Соперник был принципиальным. Всего хватало — желания, эмоций», — приводит слова Семака Sport24.

Он отметил, что если бы не возможное дополнительное время, то он провёл бы некоторые замены раньше.

«Практику нужно давать всем. Пропущенный мяч внёс свои коррективы. Так бы дали больше времени молодёжи», — добавил специалист.

«Зенит» победил «Локомотив» со счётом 2:1 и в пятый раз завоевал Суперкубок России по футболу.

Ранее главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал проигрыш «Зениту» в матче за Суперкубок России.

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