Тренер «Локомотива» Николич: жаль, что мы не выиграли, а в остальном всё было прекрасно

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Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич прокомментировал поражение команды от петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России.
Тренер «Локомотива» Николич: жаль, что мы не выиграли, а в остальном всё было прекрасно
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Поздравляю «Зенит» с победой. Они были чуть опытнее, чем мы. Все моменты, которые у них были, они реализовали. Мы провели неплохой матч, но нам нужно быть конкретнее в атаке. Для болельщиков это была интересная игра, на стадионе была хорошая атмосфера. Мне лишь жаль, что мы не выиграли, а в остальном всё было прекрасно», — приводит слова Николича «Чемпионат».

Он выразил надежду, что в дальнейшем на матчи будут допускать большее количество болельщиков.

«Сегодня мне очень понравилось, как команду гнали вперёд», — добавил специалист.

«Локомотив» проиграл «Зениту» со счётом 1:2. Для железнодорожников это поражение в Суперкубке стало пятым при трёх победах.

Ранее сообщалось, что «Зенит» стал пятикратным обладателем Суперкубка России по футболу.

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