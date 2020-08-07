«Зенит» стал пятикратным обладателем Суперкубка России по футболу

Санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз в истории взял Суперкубок России по футболу.

До настоящего момента санкт-петербургские футболисты выигрывали почётный трофей в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах. Победа в матче за Суперкубок в 2020 году стала для них пятой в истории.

По числу побед в Суперкубке России «Зенит» занимает второе место в истории российского футбола. По этому показателю лидирует московский ЦСКА, восемь раз бравший почётный трофей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России по футболу.