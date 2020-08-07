«Зенит» стал пятикратным обладателем Суперкубка России по футболу

Короткая ссылка
Санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз в истории взял Суперкубок России по футболу.
«Зенит» стал пятикратным обладателем Суперкубка России по футболу
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

До настоящего момента санкт-петербургские футболисты выигрывали почётный трофей в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах. Победа в матче за Суперкубок в 2020 году стала для них пятой в истории.

По числу побед в Суперкубке России «Зенит» занимает второе место в истории российского футбола. По этому показателю лидирует московский ЦСКА, восемь раз бравший почётный трофей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить