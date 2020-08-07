Семак остался доволен игрой Ловрена в первом матче за «Зенит»
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- РИА Новости
«Ловрен смотрелся очень хорошо. Не хватило нескольких товарищеских матчей, чтобы сыграться. Но он умный игрок и сегодня сыграл хорошо», — приводит слова Семака Sport24.
«Зенит» победил «Локомотив» со счётом 2:1 и в пятый раз завоевал Суперкубок России по футболу. Для Ловрена это был первый официальный матч после перехода в петербургский клуб из английского «Ливерпуля».
Ранее Семак заявил, что это он решил назначить Дзюбу капитаном «Зенита» на матч за Суперкубок России.