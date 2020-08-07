Третий титул за 33 дня: гол-шедевр Оздоева помог «Зениту» обыграть «Локомотив» в матче за Суперкубок России по футболу

«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России по футболу и завоевал третий трофей за 33 дня. Ранее петербуржцы стали чемпионами России и завоевали Кубок страны. Победу «Зениту» принёс дальний удар в исполнении Магомеда Оздоева, а открыть счёт во встрече удалось Артёму Дзюбе, который вышел на поле с капитанской повязкой.

Шанс «Зенита» войти в историю

Завершившийся сезон стал триумфальным для «Зенита», и в пятницу на «ВЭБ-Арене» сине-бело-голубые могли поставить в нём золотую точку. Петербуржцы одержали уверенную победу в чемпионате России, а затем выиграли Кубок. В случае успеха в матче за Суперкубок страна команда могла впервые в истории сделать «золотой хет-трик», собрав все внутренние трофеи.

В разные годы коллектив из Северной столицы взял семь чемпионств, пять Кубков и пять Суперкубков, но объединить их воедино не получалось. Причём ближе всего к этому «Зенит» был в советский период. В 1984-м петербуржцы выиграли чемпионат и Кубок СССР, но потерпели поражение в аналоге Суперкубка Кубке сезона СССР.

В свою очередь, «Локомотиву» предстояло защитить трофей, который серебряный призёр РПЛ завоевал ровно год назад. Тогда железнодорожники в решающем матче оказались сильнее как раз «Зенита» — 3:2. Данный трофей стал для красно-зелёных последним в эпоху Юрия Сёмина.

Очередная встреча соперников сопровождалась большим количеством слухов. Так, по информации СМИ, в клубе из Санкт-Петербурга в преддверии поездки в столицу произошла вспышка коронавируса. В «Зените» эти данные опровергли. В заявке на матч в итоге не оказалось лишь Дениса Терентьева с Даниилом Шамкиным, которые подчёркивали, что не сдавали положительных тестов на COVID-19.

Зато все остальные лидеры чемпиона оказались в ростере, и Сергей Семак выпустил на поле сильнейший состав. Разве что место Бранислава Ивановича ожидаемо занял новичок команды Деян Ловрен. В отсутствие ушедшего в аренду в «Сочи» Эмануэля Мамманы у тренерского штаба не оставалось иного выхода, кроме как поставить в центр обороны в пару к Ярославу Ракицкому опытного хорвата, который приехал в Россию лишь в воскресенье.

Не обошлась игра и без организационных сложностей. Сообщалось, что, вопреки регламенту, матч может пройти без дополнительного времени. Якобы об этом просил транслировавший игру Первый канал. Однако в итоге правила игры остались прежними, и в случае ничьи в основные 90 минут соперникам предстояло провести дополнительные полчаса.

Что касается состава «Локомотива», то Марко Николич, как и Семак, также обошёлся без неожиданностей. Например, вернувшийся из аренды в «Сельте» Фёдор Смолов остался в запасе, а на острие нападения вышел продливший контракт с клубом Эдер. А вот новичков команды Виталия Лысцова и Джасурбека Джалолиддинова не оказалось даже в запасе.

Быстрый гол «Зенита» и преимущество «Локомотива»

«Зенит» начал матч активнее и уже на первых минутах создал опасный момент. Себастьян Дриусси после скидки Артёма Дзюбы из-за пределов штрафной внешней стороной стопы пробил выше ворот.

«Локомотив» ответил неприятным выстрелом Антона Миранчука метров с 20. Михаил Кержаков, подменявший травмированного Андрея Лунёва, справился с угрозой без особых проблем, отразив мяч в сторону.

А уже на 14-й минуте петербуржцам удалось открыть счёт. Подопечные Семака провели быструю атаку по левому флангу, и Дзюба после идеальной подачи Дугласа дос Сантоса головой отправил снаряд под опорную ногу Маринато Гильерме. При этом закрывавший новоявленного капитана «Зенита» Ведран Чорлука за оппонентом не уследил и вчистую проиграл ему верховое единоборство.

Забив, чемпион отдал инициативу сопернику и отошёл в оборону. В результате железнодорожники в первом тайме владели мячом 58% игрового времени, но при этом не создали опасных моментов за исключением удара Антона Миранчука, хотя нанесли в два раза больше ударов, чем оппонент, — восемь против четырёх.

Атаки красно-зелёных, как правило, получались статичными. Им явно не хватало скорости, и футболисты «Зенита» спокойно успевали перекрывать своих визави. В штрафную петербуржцев игроки московского коллектива не проникали вовсе. Да и пара Ракицкий — Ловрен ошибок не допускала. Лишь братья Миранчук пытались обострить ситуацию необычными ходами, но и у них получалось немногое. Эдер же вовсе растворился на поле.

Контратаки «Зенита» смотрелись более перспективно. Один Дзюба заработал на себе несколько штрафных. Впрочем, по-настоящему опасных моментов не было и у подопечных Семака, которые за первые 45 минут нанесли лишь два удара в створ ворот Гильерме.

Падение Миранчука в штрафной и ошибка Ловрена

Зато второй тайм получился куда более интересным, чем первый. Не успели футболисты вернуться на поле, как опаснейший момент создал «Зенит». Железнодорожники провалились на левом фланге обороны, а Магомед Оздоев с близкого расстояния с достаточно острого угла пробил в штангу. От неё мяч отрикошетил в ногу Гильерме и выскочил обратно в поле.

Ещё более открытый футбол пошёл по истечении часа игры, когда Николич решил бросить в бой Смолова вместо инертного Эдера. К тому же португалец после подачи углового неудачно столкнулся с Кержаковым и получил повреждение.

Не успел вернувшийся из аренды нападающий выйти на поле, как создал опасный момент. Смолов грамотно ворвался в чужую штрафную под разрезающую передачу со стороны Антона Миранчука, но пробил точно в руки Кержакову.

«Локомотиву» в этот момент удалось на несколько минут по-настоящему прижать соперника к воротам. Футболисты московской команды наконец начали проникать в чужую штрафную. Мало того, в ходе одного из таких эпизодов судья Михаил Вилков мог назначить пенальти в ворота петербуржцев. Алексей Миранчук упал после подката Вильмара Барриоса, но рефери, посоветовавшись с коллегами на VAR, решил, что фола не было.

Однако как только показалось, что «Локомотив» может вот-вот сравнять счёт, забил «Зенит». Железнодорожники в очередной раз крайне неудачно сыграли на левом фланге обороны. Мацей Рыбус с Гжегожем Крыховяком вместе выдвинулись на Малкома и забыли о Дриусси. В свою очередь, аргентинец, получив мяч, выполнил идеальную передачу на набегавшего Оздоева, который сходу из-за пределов штрафной отправил снаряд в сетку с рикошетом от перекладины.

Но железнодорожники моментально реанимировали интригу. С игры подопечным Николича отличиться не удалось, зато стандартное положение помогло команде забить. После подачи углового с левого фланга Антон Миранчук выполнил отличную скидку на Чорлуку, который с близкой дистанции отправил мяч в сетку. При этом не уследил за хорватом в данном эпизоде новичок Ловрен.

После этого игра окончательно раскрылась, и футболисты обеих команд пошли вперёд, забыв об обороне. В составе «Локо» один вышедший на замену Рифат Жемалетдинов нанёс три удара по чужим воротам, но всем им не хватило точности.

В непростой для чемпиона момент Семак своевременно освежил ряды, выполнив сразу четыре замены. В частности, отправился отдыхать подуставший Дзюба. На поле появились опытный Юрий Жирков, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони и Андрей Мостовой, дебютировавший в первой команде «Зенита». Николич ответил выходом Дмитрия Рыбчинского.

К основному времени матча Вилков добавил четыре минуты, однако организовать финальный штурм у «Локомотива» не получилось.

Таким образом, петербуржцы одержали непростую победу и впервые в истории сделали «золотой хет-трик», выиграв все внутренние трофеи. Также сине-бело-голубые в пятый раз выиграли Суперкубок России и уступают по этому показателю лишь ЦСКА (7). «Локомотив» же не сумел завоевать первый трофей под руководством Николича.