Отдых Крыховяка на Камчатке, фильм о фанате «Марселя» и украинская азбука в подарок: околоспортивные события недели

Хоккейный вратарь Илья Сорокин помог больнице Междуреченска, глава Ивано-Франковска подарил футболистам «Прикарпатья» украинскую азбуку из-за интервью на русском языке, а РПЛ признала Артёма Дзюбу лучшим бомбардиром сезона в нарушение собственных правил. Легионеры клубов лиги массово отдыхали в России, легендарный полузащитник Андреа Пирло стал тренером, а «Марсель» выпустил фильм о легендарном фанате из 1990-х. Околоспортивные события недели — в материале RT.

Сорокин закупил оборудование для больницы

Российский хоккеист Илья Сорокин помог Междуреченской городской больнице закупить дорогостоящее оборудование. На два миллиона рублей, выделенных спортсменом, учреждение приобрело изолирующий бокс-капсулу, 53 пульсоксиметра и комплекс для ИФА-тестирования.

Изолирующий бокс позволяет перевозить пациентов с опасными инфекциями или защищать их от воздействия окружающей среды. Комплекс для ИФА-тестирования финского производства определяет наличие антител к инфекции в крови человека, а портативные пульсоксиметры показывают степень насыщения крови кислородом, а также частоту и график пульса.

Междуреченск — родной для Сорокина город. Последние шесть лет он выступал за ЦСКА, а в июле 2020-го подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс».

Поддержку медучреждениям во время пандемии оказали многие российские спортсмены. Так, в апреле этого года полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов передал больнице в подмосковном Щёлкове респираторы, одноразовые маски, халаты, комбинезоны и антисептики. В том же месяце его одноклубник Фёдор Смолов перечислил Московской станции скорой помощи неназванную сумму.

Глава украинского города пожурил футболистов за разговор на русском

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подарил украинскую азбуку трём игрокам местного футбольного клуба «Прикарпатье». Недовольство чиновника вызвала ситуация после матча первой лиги чемпионата Украины с «Металлистом 1925» в Харькове. Гости мало того, что уступили, так ещё и давали послематчевые комментарии на русском языке.

Видео с флеш-интервью футболистов уже удалено из Youtube. Но пользователи соцсетей сохранили скриншоты комментариев к ролику. В них болельщики высказывали претензии спортсменам за разговор на «чужом» языке. «Хлопцы, вам самим не стыдно?» — вопрошали фанаты на чистом украинском.

«Прикарпатье» пока не радует своих почитателей. За два тура до конца первенства команда из Ивано-Франковска занимает в турнирной таблице 13-е место из 16.

Градоначальник Марцинкив известен эксцентричным поведением. Так, после матча с «Ингульцом» в середине июля, когда судья наказал «Прикарпатье» пенальти на 93-й минуте, чиновник сделал жёсткий пост в Facebook, назвав клуб из Кировоградской области «позорной командой барыг».

РПЛ признала Дзюбу лучшим бомбардиром в обход собственных правил

Российская премьер-лига (РПЛ) поменяла собственное решение по определению лучшего бомбардира чемпионата страны. 22 июля Twitter-аккаунт лиги сообщил о победе Сердара Азмуна в снайперской гонке. Иранец забил столько же мячей, сколько и его партнёр по атаке петербургского «Зенита» Артём Дзюба — по 17.

Однако, если россиянин семь раз отличился с пенальти, то легионер лишь однажды. Согласно регламенту, лауреатом «Золотой бутсы» в такой ситуации должен считаться Азмун: при равенстве показателей вычитаются мячи, забитые с 11-метровой отметки.

Тем не менее, 1 августа РПЛ объявила на своём сайте, что Дзюба и Азмун «поделили звание лучшего бомбардира». Дотошные статистики в этой связи отметили, что такое решение противоречит правилам лиги.

Кроме того, с 13 голевыми передачами Дзюба стал лучшим ассистентом РПЛ. А капитаны и тренеры команд признали его ещё и лучшим игроком сезона. Причём россиянин, среди прочих, опередил трёх своих одноклубников — Азмуна, Дугласа Сантоса и Вильмара Барриоса.

Игроки РПЛ отдохнули в России

Уже в субботу, 8 августа, стартует новый сезон. Во время короткого отпуска игроки успели съездить на отдых в разные регионы России: выезд за рубеж по-прежнему затруднён, а рисковать из-за коронавируса никто не хочет. Так, Дзюба свободное время провёл за городом и насладился отдыхом с семьёй.

«Мы вместе просыпаемся, вместе засыпаем, гуляем, играем. Сейчас нужно перевести дух, залечить все болячки, восстановиться физически и психологически», — объяснил он.

А вот Азмун нашёл-таки способ выбраться на родину. Об этом он написал в Instagram, опубликовав фотографию на фоне самолёта.

Пожалуй, самый необычный отпуск получился у польского полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка — он побывал на Камчатке. В своём аккаунте в соцсети спортсмен восхитился природой российского региона, назвав её очень красивой. Легионер признался, что обычно не возвращается в то место, где однажды уже побывал, но Камчатка может стать исключением.

«Эта семья медведей — одна из главных причин моей поездки», — написал Крыховяк.

Особой популярностью у игроков российских клубов предсказуемо пользовался юг страны. В частности, к Чёрному морю отправились футболисты московского «Спартака» Айртон Лукас и Эсекьель Понсе. Их примеру последовали игроки «Краснодара» Вандерсон и Кайо, которые вместе с друзьями отдохнули в Сочи.

Пирло перешёл на тренерскую работу

Легендарный полузащитник и мастер стандартных положений Андреа Пирло вернулся в большой футбол в качестве тренера. Завершив карьеру в 2017 году в североамериканской MLS, итальянец на какое-то время выпал из публичного пространства. Теперь медиа взорвали «бомбу» о назначении 41-летнего Пирло наставником молодёжной команды «Ювентуса» (игроки не старше 23 лет). На этом посту чемпион мира 2006 года сменил другого экс-игрока «Старой синьоры» Фабио Пеккью.

«Из Маэстро… в тренеры!» — пошутили в «Юве».

Рассказывая о своей новой деятельности, Пирло заметил, что многому научился у Карло Анчелотти, Марчелло Липпи, Антонио Конте и Массимилиано Аллегри. Он также выделил кредо, которому намерен придерживаться на тренерском посту: всегда играть хорошо и только на победу.

По словам Пирло, у него также имелись конкретные предложения от команд Серии А и Английской премьер-лиги (АПЛ). Однако молодой специалист решил начать свой путь на молодёжном уровне.

«Марсель» выпустил фильм о болельщике из 1990-х

«Марсель» выпустил документальный фильм в память об одном из своих самых известных фанатов Патрисе де Перетти, умершем 20 лет назад. Он до сих пор занимает такое место в городской фан-культуре, что в 2002 году в честь него переименовали северный вираж стадиона «Велодром». Как уточняется в аннотации к фильму на Youtube, авторы идеи ставили целью воздать должное легендарному завсегдатаю ультрас-трибуны марсельской арены.

В 25-минутной картине приводятся архивные фотографии поклонника футбола, а также воспоминания о нём его соратников и бывших игроков «Марселя». С 17 лет Перетти посещал все матчи клуба, раздеваясь до пояса. Своей традиции он не изменял даже в морозную погоду. С голым торсом он провёл всю встречу южан с ЦСКА в Берлине при —12°C в марте 1993 года.

После выигрыша бело-голубыми Лиги чемпионов в том же году руководство команды в знак уважения предоставило Перетти право поднять над головой ценный трофей. В 1994 году он создал и возглавил фанатскую группировку, в которую на пике активности входило свыше 3 тыс. членов. В возрасте 28 лет Перетти умер от разрыва аневризмы.