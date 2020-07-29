Хоккеист «Айлендерс» Сорокин помог больнице Междуреченска закупить новое оборудование

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин помог городской больнице Междуреченска в закупке нового оборудования.

«Благодаря спонсорской поддержке в 2 млн рублей были закуплены изолирующий бокс-капсула для транспортировки, 53 пульсоксиметра и комплекс для ИФА-тестирования», — сообщает пресс-служба администрации Междуреченска.

Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» 13 июля 2020 года. До этого 25-летний вратарь шесть лет защищал цвета московского ЦСКА. Сорокин является уроженцем Междуреченска.

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