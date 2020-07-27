Хоккеист Саморуков объяснил, почему решил подписать контракт с ЦСКА

Российский защитник Дмитрий Саморуков объяснил своё решение провести следующий сезон в составе московского хоккейного клуба ЦСКА.

«В «Эдмонтоне» мне сказали, что не понимают, когда начнётся новый сезон и когда закончится этот. Сидеть без работы полгода совершенно не хотелось. Тем более, пока молодой, нужно как можно больше играть. Я понимал, что не могу сидеть на одном месте и ждать чуда, когда в Америке начнут играть в хоккей. Очень трудно так долго быть без игровой практики. Это как после травмы, когда ты выходишь на лёд и заново учишься кататься», — приводит слова Саморукова Sport24.

Прошлый сезон 21-летний Саморуков провёл в клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Бейкерсфилд Кондорс», отыграл в 47 матчах, набрав десять (2 + 8) очков. Права на российского защитника в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) принадлежат клубу «Эдмонтон Ойлерз». В июле он подписал однолетний контракт с ЦСКА, воспитанником которого является.

Ранее Саморуков рассказал, что переболел коронавирусом.