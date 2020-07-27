Хоккеист ЦСКА Саморуков сообщил, что переболел коронавирусом

Защитник московского хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Саморуков сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.

«Я последний раз болел в декабре. У нас тогда полкоманды слегло. Думали, что грипп какой-то. В России мы с женой сдавали тест, и мой показал наличие антител в организме. Хотя симптомов у меня вообще не было, непонятно, как я мог заболеть. Просто тогда в декабре это не мог быть коронавирус. В каком-то плане мне повезло, что есть антитела. Хотя говорят, что антитела тоже в организме недолго держатся. Поэтому всё равно нужно быть осторожным», — приводит слова Саморукова Sport24.

Прошлый сезон 21-летний Саморуков провёл в клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Бейкерсфилд Кондорс», отыграл в 47 матчах, набрав десять (2 + 8) очков. Права на российского защитника в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) принадлежат клубу «Эдмонтон Ойлерз». В июле он подписал однолетний контракт с ЦСКА, воспитанником которого является.

Ранее сообщалось, что голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов досрочно завершил сезон из-за травмы.