Азмун: никакой разницы между моими 17 голами и Дзюбы

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Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун поделился впечатлениями от завоевания звания лучшего бомбардира сезона Российской премьер-лиги (РПЛ),
Азмун: никакой разницы между моими 17 голами и Дзюбы
  • РИА Новости

«К счастью, все ребята мне в этом помогли. Если ты упорно работаешь, то тебе обязательно за это воздастся. Никакой разницы между моими 17 голами и Артёма Дзюбы. Я знаю, что забивать с пенальти очень и очень сложно. При выборе лучшего бомбардира не должно быть разницы между мячами, забитыми с пенальти и с игры. Повторюсь, я знаю, что реализовывать одиннадцатиметровые удары очень сложно. Мои 17 и его 17 — равны»,— приводит слова Азмуна пресс-служба «Зенита».

Азмун и Дзюба забили по 17 мячей за сезон в РПЛ, но именно иранец был признан лучшим бомбардиром в сезоне за счёт меньшего числа голов с пенальти.

Ранее сообщалось, что Кокорин поздравил Азмуна с победой в гонке бомбардиров РПЛ.

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