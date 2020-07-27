Футболист «Локомотива» Крыховяк восхитился красотами Камчатки

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Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился впечатлениями от поездки на полуостров Камчатка.
Футболист «Локомотива» Крыховяк восхитился красотами Камчатки
  • РИА Новости

«Я знал, что Камчатка особенная, но не ожидал, что она будет такой красивой. Обычно я не возвращаюсь дважды в одно и то же место, но иногда могу это сделать. Эта семья медведей — одна из главных причин моей поездки», — написал Крыховяк в своём Instagram.

«Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам сезона. Крыховяк сыграл в 33 матчах, забил десять голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» близок к подписанию контракта с футболистом сборной Белоруссии.

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