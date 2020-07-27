Футболист «Локомотива» Крыховяк восхитился красотами Камчатки

Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился впечатлениями от поездки на полуостров Камчатка.

«Я знал, что Камчатка особенная, но не ожидал, что она будет такой красивой. Обычно я не возвращаюсь дважды в одно и то же место, но иногда могу это сделать. Эта семья медведей — одна из главных причин моей поездки», — написал Крыховяк в своём Instagram.

«Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам сезона. Крыховяк сыграл в 33 матчах, забил десять голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» близок к подписанию контракта с футболистом сборной Белоруссии.