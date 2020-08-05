На защите репутации: стоит ли РПЛ внести поправки в регламент и предотвратить появление фарм-клубов

Руководители российских команд озабочены возможным появлением фарм-клубов в РПЛ, сообщают СМИ. По их данным, «Краснодар» предложил внести поправки в регламент, которые позволят ограничить массовые аренды футболистов из одной команды в другую, а также изменить ряд условий, сопутствующих таким сделкам. В лиге пока не прокомментировали ситуацию.

На протяжении последних нескольких дней не утихают разговоры о ситуации, сложившейся вокруг «Спартака» и «Химок». На прошлой неделе появились слухи, что сразу пятеро игроков москвичей проведут следующий сезон в составе дебютанта чемпионата. А затем на должность главного тренера подмосковного коллектива был назначен Дмитрий Гунько, известный по работе с молодёжкой красно-белых.

Это вызвало серьёзный резонанс в спортивном сообществе. Красно-чёрных с ходу нарекли фарм-клубом десятикратных чемпионов России, а некоторые представители лиги озаботились разработкой ответных мер. Так, на собрании РПЛ представители «Краснодара» выступили с предложением серьёзно ограничить возможности команд в части аренды.

Накануне известный журналист Сергей Егоров сообщил, что именно содержалось в поправках к регламенту, главной целью которых было противодействие созданию фарм-клубов внутри Российской премьер-лиги. В частности, клубы должны быть лишены права отдавать другому в аренду более трёх игроков, а также не должны запрещать любому футболисту выходить на поле против команды, которой он фактически принадлежит. Таким образом, все участники РПЛ окажутся в равных условиях, а также будут исключены случаи, подобные тому, что произошёл в 2018 году, когда тульский «Арсенал» был вынужден заплатить €120 тыс. «Зениту» за участие Артёма Дзюбы в матче с петербуржцами.

Стоит отметить, что в предложении «Краснодара» есть рациональное зерно. Никто не запрещает отдавать сразу несколько игроков в аренду в другой клуб, но при том условии, что он выступает в другом дивизионе страны или национальном чемпионате. В противном случае существует риск создания нездоровой конкуренции, когда одна из команд не может рассчитывать на ряд футболистов в играх с соперником. Но одно дело, когда на поле не могут выйти один или двое, и совсем другое — когда их число равняется пяти или более.

Годом ранее возмущение вызвал трансфер полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина в «Зенит» за 50 тыс. рублей. Оба коллектива спонсируются «Газпромом», и это сразу вызвало обсуждение в СМИ. При этом произошёл трансфер транзитом через «Рубин», что ещё больше подлило масла в огонь. А одним из самых громких событий старта первенства стал переезд шести футболистов запаса сине-бело-голубых в «Сочи». Правда, тогда он был оформлен в виде полноценного трансфера, а не аренды.

На протяжении года вопрос с созданием фарм-клубов в РПЛ активно обсуждался самими коллективами, экспертами и журналистами, но активные действия стали применяться только в тот момент, когда в центре внимания оказались «Спартак» и «Химки».

Уже сейчас многие говорят, что в будущем году встречи между «Спартаком» и «Химками» не будут представлять интереса со спортивной точки зрения. При этом также ходят слухи, что дополнительные шесть очков десятикратные чемпионы России получат от «Уфы», в которой ранее работал действующий генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

Стоит напомнить, что в июне клубы фактически решали вопросы, касающиеся ситуации с коронавирусом, между собой. «Ростов» не смог договориться с «Сочи» и был вынужден выпустить на поле выпускников академии, а «Динамо» сумело перенести матч с «Краснодаром». При этом «Уфа» и вовсе избежала каких-либо санкций, хотя у нескольких футболистов были подозрения на коронавирус.

В результате неудачный старт летнего отрезка тяжело ударил по «Ростову», который так и не смог выйти из кризиса. В оставшихся семи встречах подопечные Валерия Карпина выиграли один раз и заняли лишь пятое место в турнирной таблице. При этом сам наставник не выдержал и после нулевой ничьей с «Оренбургом» выступил с жёсткой критикой в адрес лиги, назвав её «Роспотребнадзор-чемпионатом России по футболу».

Конечно, Леонид Федун может болезненно отреагировать на решение запретить ему отдать пять игроков в аренду в «Химки». Особенно в свете того, что год назад сразу шестеро отправились в «Сочи». Но необходимо понимать, что в будущем это пойдёт на пользу российскому футболу и поможет оградить его от обвинений в отсутствии соревновательного принципа.

Безусловно, на данный момент мало просто принять поправки, внесённые на рассмотрение «Краснодаром». Если пункт об ограничении числа арендованных футболистов кажется абсолютно логичным, то штраф за запрет на выступление против своей команды кажется неоднозначным. В Европе подобные моменты также прописываются в контракте и позволяют клубам дополнительно зарабатывать. Кроме того, это может полностью исключить вариант трансфера сильных спортсменов в стан конкурента, ведь в таком случае существует риск лишить самого себя важнейших очков.

Возможно, в подобных реалиях стал бы невозможным временный переход Олега Шатова из «Зенита» в «Краснодар» с последующим выходом на поле в матче 25-го тура сезона-2017/18. Тогда хавбек поразил ворота петербуржцев и принёс победу подопечным Мурада Мусаева, а его участие в матче стало возможным лишь после выплаты 10 млн рублей.