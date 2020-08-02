Терюшков: у «Химок» свой путь, который со «Спартаком» никак не пересекается

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал заявление Сергея Юрана о том, что он был уволен с поста главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки» по указанию генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова.

«Не было такого, что Газизов не согласовал зарплату Юрана. Я вообще никуда не ездил. Это его личные суждения. Не понимаю вообще, почему он начинает говорить о «Спартаке». У нас ещё 15 команд в РПЛ. У нас свой особый путь, который со «Спартаком» никак не пересекается. Все эти заявления, что «Химки» будут ложиться под «Спартак», — это какая-то чушь. Это неспортивный принцип, я против такого. Будет игра со «Спартаком», вы сами увидите, что все эти разговоры ни о чём. У Юрана просто обида. Я к нему также отношусь хорошо, мы ему благодарны за то, что он сделал за это время, но это спорт», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

51-летний Юран возглавил «Химки» в январе и был уволен 31 июля. Под его руководством команда вышла в РПЛ со второго места в ФНЛ и дошла до финала Кубка России.

Ранее Юран заявил о намерении подать в УЕФА иск против «Химок».